SIIMA Awards 2025: సైమా సినీ అవార్డ్స్ సందడి.. బెస్ట్ మూవీ ‘కల్కి’, ఉత్తమ నటుడు అల్లు అర్జున్, ఇదిగో విన్నర్స్ లిస్ట్

x

Highlights

SIIMA Awards 2025: ప్రతిష్ఠాత్మక సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్‌ (SIIMA) 2025 వేడుకలు దుబాయ్‌లో ఘనంగా జరిగాయి.

SIIMA Awards 2025: ప్రతిష్ఠాత్మక సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్‌ (SIIMA) 2025 వేడుకలు దుబాయ్‌లో ఘనంగా జరిగాయి. దుబాయ్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్, ఎక్స్‌పో సిటీలో అంగరంగవైభవంగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో తొలిరోజు తెలుగు చిత్రాలకు అవార్డులు అందజేశారు.

ఉత్తమ చిత్రంగా ‘కల్కి’ ఎంపికైంది. ఉత్తమ నటుడిగా అల్లు అర్జున్, ఉత్తమ దర్శకుడిగా సుకుమార్ అవార్డులు అందుకున్నారు. ఉత్తమ దర్శకుడు (క్రిటిక్స్)గా ప్రశాంత్ వర్మ, ఉత్తమ నటుడు (క్రిటిక్స్)గా తేజ సజ్జా అవార్డులు అందుకున్నారు.

‘సైమా’ 2025 అవార్డ్ విన్నర్స్ (తెలుగు)

ఉత్తమ చిత్రం – కల్కి

ఉత్తమ దర్శకుడు – సుకుమార్

ఉత్తమ దర్శకుడు (క్రిటిక్స్) – ప్రశాంత్ వర్మ

ఉత్తమ నటుడు – అల్లు అర్జున్

ఉత్తమ నటుడు (క్రిటిక్స్) – తేజ సజ్జా

ఉత్తమ నటి – రష్మిక మందన్నా

ఉత్తమ నటి (క్రిటిక్స్) – మీనాక్షి చౌదరి

ఉత్తమ సహాయ నటుడు – అమితాబ్ బచ్చన్

ఉత్తమ సహాయ నటి – అన్నే బెన్

ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు – దేవి శ్రీ ప్రసాద్ (డీఎస్పీ)

ఉత్తమ గీతరచయిత – రామ్ జోగయ్య శాస్త్రి

ఉత్తమ గాయకుడు – శంకర్ బాబు కందుకూరి

ఉత్తమ గాయని – శిల్పా రావు

ఉత్తమ ప్రతినాయకుడు – కమల్ హాసన్

ఉత్తమ పరిచయ నటి – పంకూరి, భాగ్యశ్రీ బోర్స్

ఉత్తమ పరిచయ నటుడు – సందీప్ సరోజ్

ఉత్తమ పరిచయ దర్శకుడు – నంద కిషోర్ యేమని

ఉత్తమ కొత్త నిర్మాత – నిహారిక కొణిదెల

ఉత్తమ సినిమాటోగ్రాఫర్ – రత్నవేలు

ఉత్తమ హాస్యనటుడు – సత్య

