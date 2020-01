రాజమౌళికి షాక్ .. RRRను వదలని లీకులు

బాహుబలి సినిమా తర్వాత అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు దర్శకధీరుడు రాజమౌళి.. బాహుబలి సినిమా తర్వాత రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ఆర్.ఆర్.ఆర్ ( వర్కింగ్ టైటిల్ మాత్రమే ).. పిరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్ ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్నారు. ఇందులో ఎన్టీఆర్ కొమరం భీమ్ గా నటిస్తుండగా, రామ్ చరణ్ అల్లూరి సీతారామరాజుగా నటిస్తున్నాడు. ఇక ఇందులో చరణ్‌కు జోడీగా బాలీవుడ్ భామ ఆలియా భట్ నటిస్తుండగా, తారక్‌కు జోడీగా ఒలీవియా మోరిస్ నటిస్తోంది. ఈ సినిమాని భారీ బడ్జెట్ తో డివివి దానయ్య నిర్మిస్తున్నారు.

దాదాపుగా 80 శాతం షూటింగ్ ని కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ సినిమాని జూలై 30న భారీ అంచనాల నడుమ రిలీజ్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ పాత్రకి సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు లీక్ అయి సోషల్ మీడియాలో హాల్ చల్ చేస్తున్నాయి..ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ కొమరం భీం పాత్రలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.. అయితే అదే పాత్రలో ఎన్టీఆర్ ఉన్న ఓ వీడియోతో లీక్‌ అయ్యింది. అంతేకాకుండా అడవిలో ఎన్టీఆర్‌ కేవలం డ్రాయర్‌తో కనిపిస్తున్న మరొక ఫోటో కూడా లీక్ అవడంతో చిత్ర యూనిట్ తలలు పట్టుకుంటున్నారు. చిత్ర లీకుల నుంచి బయటపడేందుకు చిత్ర యూనిట్ ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికి జరగాల్సింది జరిగిపోతుంది. మరిదీనిపైన చిత్ర యూనిట్ ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి మరి.. దాదాపుగా 10 బాషలలో ఈ సినిమాని విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో అజయ్ దేవగన్, సముద్రఖని ముఖ్యపాత్రాలలో కనిపించనున్నారు. బాహుబలి లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ తర్వాత జక్కన్న చేస్తున్న సినిమా కావడంతో సినిమాపైన భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు.

