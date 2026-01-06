  • Menu
Jananayagan Movie: టికెట్ ధర ఎక్కువ ఉన్నా నిమిషాల్లో సొల్డ్ అవుట్ కావడం వెనుక కారణం ఏమిటి?

Highlights

దళపతి విజయ్ చివరి చిత్రం ‘జననాయగన్’ ఈ సంక్రాంతికి విడుదలవుతోంది. బెంగళూరులో టికెట్ ధరలు ₹2,000 తాకగా, అభిమానులు భారీగా థియేటర్లకు క్యూ కడుతున్నారు.

దళపతి విజయ్ నటిస్తున్న అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రం ‘జననాయగన్’ జనవరి 9న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఇది అభిమానులకు ప్రత్యేక సంక్రాంతి కానుకగా నిలవనుంది. విజయ్ పూర్తిస్థాయి రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించకముందు వెండితెరపై కనిపించే చివరి చిత్రం ఇదే కావడంతో, ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఆయన ఇప్పటికే ఎన్నికల ప్రచారంలో నిమగ్నమై ఉండటంతో ఈ వీడ్కోలు చిత్రం కోసం అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

విడుదలకు ముందే రికార్డుల వేట

‘జననాయగన్’ విడుదలకు ముందే టికెట్ అమ్మకాల్లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. బెంగళూరులో టికెట్ ధర ₹2,000 వరకు ఉన్నప్పటికీ, అభిమానులు ఏమాత్రం వెనుకాడకుండా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. నగరంలోని ఎర్లీ మార్నింగ్ స్పెషల్ షోల టికెట్లు కేవలం కొద్ది నిమిషాల్లోనే అమ్ముడయ్యాయి. బెంగళూరులోని స్వాగత్ శంకర్ నాగ్, శ్రీ వినాయక వంటి ప్రముఖ థియేటర్లలో టికెట్ ధరలు ₹1,000 నుంచి ₹1,500 వరకు ఉండగా, సాధారణ షోలు ₹300 నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి. మరోవైపు కేరళలోని కొచ్చిలో గరిష్ట ధర ₹350 మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం.

బలమైన తారాగణం మరియు సాంకేతిక బృందం

హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన ‘భగవంత్ కేసరి’కి రీమేక్ అని ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ, దీనిపై అధికారికంగా ఎటువంటి ధృవీకరణ లేదు. పూజా హెగ్డే కథానాయికగా నటించగా, బాబీ డియోల్ కీలక పాత్రలో కనిపిస్తారు. మమితా బైజు, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్, ప్రకాష్ రాజ్, నరైన్ మరియు ప్రియమణి వంటి భారీ తారాగణం ఈ సినిమాలో భాగమయ్యారు.

సంగీతం మరియు ట్రైలర్ సందడి

అనిరుధ్ రవిచందర్ సమకూర్చిన సంగీతం ఇప్పటికే చార్ట్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్ అన్ని ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంటూ సినిమాపై హైప్‌ను పెంచింది. విజయ్ కెరీర్‌లో ఇదే చివరి సినిమా కావడంతో అభిమానులు భావోద్వేగానికి లోనవుతున్నారు. ఇది కేవలం ఒక సినిమా మాత్రమే కాదు, తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలోని ఒక దిగ్గజానికి చారిత్రాత్మక వీడ్కోలు కానుంది.

