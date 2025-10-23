  • Menu
Gummadi Narsaiah : మాజీ ఎమ్మెల్యే బయోపిక్.. నేను చేస్తానంటూ ముందుకొచ్చిన స్టార్ హీరో

Gummadi Narsaiah : మాజీ ఎమ్మెల్యే బయోపిక్.. నేను చేస్తానంటూ ముందుకొచ్చిన స్టార్ హీరో
Gummadi Narsaiah : మాజీ ఎమ్మెల్యే బయోపిక్.. నేను చేస్తానంటూ ముందుకొచ్చిన స్టార్ హీరో

Highlights

చిన్న నటులు కూడా భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు, పాన్ ఇండియా సినిమాల వెంట పడుతున్న ఈ రోజుల్లో శివరాజ్‌కుమార్ మాత్రం ఈ వయసులో కూడా విభిన్న పాత్రలలో నటిస్తూ తాను నిజమైన నటుడు అని మరోసారి నిరూపిస్తున్నారు.

Gummadi Narsaiah : చిన్న నటులు కూడా భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు, పాన్ ఇండియా సినిమాల వెంట పడుతున్న ఈ రోజుల్లో శివరాజ్‌కుమార్ మాత్రం ఈ వయసులో కూడా విభిన్న పాత్రలలో నటిస్తూ తాను నిజమైన నటుడు అని మరోసారి నిరూపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు శివరాజ్‌కుమార్ విభిన్న కథాంశంతో కూడిన సినిమాలో నటించడానికి సిద్ధమయ్యారు. ప్రజల నాయకుడిగా పేరుగాంచిన గుమ్మడి నరసయ్య పాత్రలో శివన్న నటించనున్నారు. ఈ సినిమా పోస్టర్ ఇటీవల విడుదల అయింది.

గుమ్మడి నరసయ్య తెలుగు రాష్ట్రాలకు సుపరిచితుడు. ఆయన ఓ పోరాట యోధుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే. ఆయన తన జీవితాన్ని ప్రజలకు సేవ చేయడానికే అంకితం చేశారు. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన ఖమ్మం జిల్లాలోని ఇల్లందు నియోజకవర్గం నుండి ఐదుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన వ్యక్తి. సీపీఐఎం పార్టీకి చెందిన గుమ్మడి నరసయ్య, తన సేవతో పాటు తన నిరాడంబరతతో కూడా ప్రజల మనిషిగా పేరు పొందారు.

గుమ్మడి నరసయ్య కాలినడకన హైదరాబాద్‌లోని శాసనసభ సమావేశాలకు హాజరయ్యేవారు. ఆ తర్వాత ఒక సైకిల్ కొనుగోలు చేసి, సైకిల్‌పైనే అసెంబ్లీకి వచ్చేవారు. శాసనసభ్యుడిగా వచ్చే జీతం మొత్తాన్ని తన పార్టీకి ఇచ్చేసేవారు. గుమ్మడి నరసయ్య తన జీవిత కాలంలో ఒక్క ఆస్తిని కూడా కొనుగోలు చేయలేదు. ఇప్పటికీ ఆయన బ్యాంకు ఖాతాలో ఒక్క రూపాయి కూడా లేదు. కానీ కోట్లాది మంది ప్రజల ప్రేమ, అభిమానాన్ని గుమ్మడి నరసయ్య సంపాదించారు. ఆయన జీవిత కథను సినిమాగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో శివరాజ్‌కుమార్ గుమ్మడి నరసయ్య పాత్రలో నటిస్తున్నారు.

ఈ నిస్వార్థ రాజకీయ నాయకుడి సినిమా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో నిర్మితమవుతోంది. తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ఈ సినిమా విడుదల కానుంది. సినిమా పోస్టర్ ఇప్పటికే విడుదలైంది. శివరాజ్‌కుమార్ సీపీఐ జెండా కట్టిన సైకిల్ ను నెట్టుకుంటూ అసెంబ్లీకి వెళ్తున్న చిత్రం ఆ పోస్టర్‌పై ఉంది.

1983లో ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు రాష్ట్రమంతా ఆయన ప్రభంజనం వీచింది. ఆయన పార్టీకి చెందిన 202 మంది అభ్యర్థులు గెలిచారు. రాష్ట్రమంతా ఎన్టీఆర్ హవా ఉన్నప్పటికీ, ఏమీ లేని గుమ్మడి నరసయ్య గెలిచి వచ్చారు. ప్రజలే డబ్బులు పోగుచేసి ఆయనను గెలిపించి పంపేవారు. గుమ్మడి నరసయ్య శాసనసభ్యుడు అయినప్పటికీ, ఆయన భార్య కట్టెలు అమ్మడం, పేడ పిడకలను నెత్తిపై మోసుకుని గ్రామాలకు వెళ్లి అమ్మేవారట. అయితే 2009లో అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయి, గుమ్మడి నరసయ్య పోటీ చేస్తున్న ఇల్లందు నియోజకవర్గం విభజన జరిగిన తర్వాత ఆయన గెలవలేదు. కానీ ఇప్పుడు కూడా తన నియోజకవర్గంలో చురుకుగా ఉన్నారు. ఇప్పటికీ ప్రజలు ఆయనను ఎమ్మెల్యే అనే పిలుస్తారు. అలాంటి గొప్ప రాజకీయ నాయకుడి పాత్రలో శివన్న ఇప్పుడు నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను ఎన్. సురేష్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. పరమేశ్వర్ హివారాలే దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.



