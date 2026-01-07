  • Menu
Setback for iBomma Ravi: 5 బెయిల్ పిటిషన్లు కొట్టివేత.. దేశం దాటిపోతాడని పోలీసుల హెచ్చరిక!

Setback for iBomma Ravi: 5 బెయిల్ పిటిషన్లు కొట్టివేత.. దేశం దాటిపోతాడని పోలీసుల హెచ్చరిక!
Highlights

ఐబొమ్మ వెబ్‌సైట్ నిర్వాహకుడు ఇమ్మంది రవికి నాంపల్లి కోర్టు బెయిల్ నిరాకరించింది. నకిలీ ఐడీ కార్డులతో బ్యాంక్ అకౌంట్లు తెరిచినట్లు విచారణలో తేలింది. రవి దాఖలు చేసిన 5 బెయిల్ పిటిషన్లను కోర్టు కొట్టివేసింది.

హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన ఐబొమ్మ రవి అలియాస్ ఇమ్మంది రవి దాఖలు చేసిన ఐదు బెయిల్ పిటిషన్లను నాంపల్లి కోర్టు బుధవారం కొట్టివేసింది. రవిపై నమోదైన వేర్వేరు కేసుల్లో బెయిల్ ఇవ్వడానికి న్యాయస్థానం నిరాకరించింది.

కోర్టులో పోలీసుల బలమైన వాదన:

విచారణ సందర్భంగా పోలీసుల తరపు న్యాయవాది కోర్టుకు కీలక విషయాలు వివరించారు:

విదేశీ పౌరసత్వం: రవికి విదేశాల్లో పౌరసత్వం ఉందని, అతడికి ఇప్పుడు బెయిల్ ఇస్తే వెంటనే దేశం దాటి పరారయ్యే అవకాశం ఉందని పోలీసులు వాదించారు.

దర్యాప్తు దశ: కేసు ప్రస్తుతం అత్యంత కీలకమైన దర్యాప్తు దశలో ఉందని, ఈ సమయంలో నిందితుడిని బయటకు వదిలితే సాక్ష్యాలను తారుమారు చేసే ప్రమాదం ఉందని కోర్టుకు తెలిపారు.

కస్టడీ రిపోర్ట్: ఇప్పటికే 12 రోజుల పోలీసు కస్టడీ ముగిసిందని, రవి విచారణలో వెల్లడించిన కీలక సమాచారాన్ని సీల్డ్ కవర్లో కోర్టుకు సమర్పించారు.

విచారణలో వెలుగులోకి నకిలీ ఐడీల భాగోతం:

పోలీసుల విచారణలో రవి ఏ స్థాయిలో మోసాలకు పాల్పడ్డాడో తెలిస్తే ఎవరైనా ముక్కున వేలేసుకోవాల్సిందే. తన గుర్తింపును దాచుకోవడానికి రవి పక్కా స్కెచ్ వేశాడు:

స్నేహితుడి పేరిట మోసం: 2017లో అమీర్‌పేట్‌లోని ఒక హాస్టల్ రూమ్‌లో తనతో కలిసి ఉన్న ప్రహ్లాద్ అనే స్నేహితుడి ఆధార్ కార్డు, టెన్త్ మార్క్స్ మెమో కలర్ జిరాక్సులను రవి దొంగిలించాడు.

నకిలీ గుర్తింపు కార్డులు: ప్రహ్లాద్ వివరాలతోనే పాన్ కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందడమే కాకుండా.. బ్యాంక్ అకౌంట్లు కూడా ఓపెన్ చేశాడు.

క్లాస్‌మేట్స్ వివరాలతో: ప్రహ్లాద్‌తో పాటు అంజయ్య, కాళీ ప్రసాద్ అనే తన పాత స్నేహితుల పేర్లను కూడా ఉపయోగించి నకిలీ గుర్తింపు కార్డులు సృష్టించినట్లు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు గుర్తించారు.

ముగింపు:

సినిమా పైరసీ ద్వారా చిత్ర పరిశ్రమకు కోట్లాది రూపాయల నష్టం చేకూర్చిన ఐబొమ్మ వ్యవహారంలో రవి కీలక సూత్రధారి అని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కోర్టు బెయిల్ నిరాకరించడంతో రవి మరికొంత కాలం జైలులోనే గడపాల్సి ఉంటుంది.

