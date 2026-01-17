Senior Actor Vijayakumar: కూతురు, అల్లుడితో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సీనియర్ నటుడు విజయకుమార్!
సీనియర్ నటుడు విజయకుమార్, తన కుమార్తె ప్రీత మరియు అల్లుడు హరితో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వారితో పాటు నటి ఆషికా రంగనాథ్, దర్శకుడు కిషోర్ తిరుమల కూడా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు.
కలియుగ వైకుంఠం తిరుమల క్షేత్రం భక్తులతో కళకళలాడుతోంది. స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు సామాన్య భక్తులతో పాటు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు తరలివస్తున్నారు. తాజాగా సీనియర్ నటుడు విజయకుమార్ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.
కుటుంబ సమేతంగా విజయకుమార్..
ప్రముఖ నటుడు విజయకుమార్ తన కుమార్తె ప్రీత, అల్లుడు (ప్రముఖ దర్శకుడు) హరితో కలిసి శనివారం ఉదయం విరామ సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనానంతరం ఆలయ వెలుపల మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడిన ఆయన.. స్వామివారిని దర్శించుకోవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని, అందరూ బాగుండాలని మొక్కుకున్నట్లు తెలిపారు. అర్చకులు వారికి తీర్థప్రసాదాలు అందజేసి ఆశీర్వదించారు.
ఆషికా రంగనాథ్ మరియు కిషోర్ తిరుమల..
మరోవైపు, టాలీవుడ్ యంగ్ బ్యూటీ ఆషికా రంగనాథ్ కూడా తిరుమల శ్రీవారిని సందర్శించారు. ఆమెతో పాటు 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' చిత్ర దర్శకుడు కిషోర్ తిరుమల కూడా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. వీరికి ఆలయ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు.
వీరితో పాటు పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు కూడా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంలో పాల్గొని వేంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. సెలబ్రిటీల రాకతో ఆలయ పరిసరాల్లో సందడి నెలకొంది. తమ అభిమాన నటులను చూసేందుకు భక్తులు ఆసక్తి చూపారు.