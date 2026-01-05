Hot Alert: సంక్రాంతి 2026 సినిమాలు – స్టార్ హీరోలు, యంగ్ హీరోస్ & బాక్స్ ఆఫీస్ క్లాష్!
2026 సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ పోరుకు సిద్ధమైంది. అగ్ర తారలు, యువ హీరోలు మరియు డబ్బింగ్ చిత్రాలు పండుగ విజేతగా నిలిచేందుకు పోటీ పడుతున్నాయి.
కొత్త ఏడాది వేడుకలు ముగియడంతో అందరి దృష్టి ఇప్పుడు 2026 సంక్రాంతిపై పడింది. టాలీవుడ్కు సంక్రాంతి అనేది అత్యంత కీలకమైన సీజన్. సెలవులు, కుటుంబాలతో కలిసి చూసే ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా ఉండటంతో ఈ సమయం బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలకు స్వర్ణయుగం లాంటిది. ఈ ఏడాది కేవలం అగ్ర తారలే కాకుండా, యువ హీరోలు కూడా పోటీలో ఉండటంతో ఈ పోరు మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది.
కొత్త ఏడాది – టాలీవుడ్ కొత్త ఆశలు
2026 నూతన సంవత్సరం టాలీవుడ్లో కొత్త ఆశలను నింపింది. గత క్రిస్మస్ సీజన్లో విక్టరీ వెంకటేష్ సినిమాతో బాక్సాఫీస్ కళకళలాడగా, ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన మ్యాజిక్ను రిపీట్ చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఆయనతో పాటు పలువురు యువ నటులు కూడా ఈ సంక్రాంతి రేసులో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు.
పెద్ద సినిమాలు, చిన్న సినిమాలు – అన్నీ రేసులోనే
గత డిసెంబర్ నెల చిన్న చిత్రాలకు ఊపిరిపోసింది. కంటెంట్ ఉన్న చిత్రాలను ప్రేక్షకులు ఆదరించడంతో 'శంబాల', 'సైకో సిద్ధార్థ', 'దండోరా' వంటి సినిమాలు థియేటర్లలో విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతున్నాయి. ఇదే ఉత్సాహంతో ఇప్పుడు సంక్రాంతి బరిలో ఏడు ప్రముఖ చిత్రాలు నిలిచాయి. భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఇది అత్యంత రద్దీగా ఉండే పండుగ సీజన్గా నిలవనుంది.
2026 సంక్రాంతి తెలుగు సినిమాల విడుదల వివరాలు:
- ది రాజా సాబ్: పాన్-ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ - మారుతి కాంబినేషన్, జనవరి 9న విడుదల.
- మన శంకరవర ప్రసాద్ గారు: మెగాస్టార్ చిరంజీవి - అనిల్ రావిపూడి మూవీ, జనవరి 12న విడుదల.
- భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి: మాస్ మహారాజా రవితేజ సినిమా, జనవరి 13న విడుదల.
- నారీ నారీ నడుమ మురారి: శర్వానంద్ చిత్రం, జనవరి 14న విడుదల.
- అనగనగా ఒక రాజు: యువ హీరో నవీన్ పోలిశెట్టి సినిమా, జనవరి 14న విడుదల.
తమిళ అనువాద చిత్రాల పోటీ:
తెలుగు చిత్రాలతో పాటు కొన్ని క్రేజీ తమిళ డబ్బింగ్ సినిమాలు కూడా ఈ సంక్రాంతి బరిలో ఉన్నాయి:
- జన నాయకుడు: విజయ్ దళపతి చిత్రం, జనవరి 9న విడుదల.
- పరాశక్తి: శివకార్తికేయన్ సినిమా, జనవరి 10న విడుదల.
సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ విజేత ఎవరు?
అగ్ర తారలు, మాస్ హీరోలు, యువ ప్రతిభ మరియు భారీ డబ్బింగ్ చిత్రాలు - ఇలా అన్నీ కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే తలపడనుండటంతో 2026 సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ యుద్ధమే జరగనుంది. ప్రేక్షకులు ఏ సినిమా కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు? ఈ సంక్రాంతి విజేతగా ఎవరు నిలుస్తారు? అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
పండుగ సందడి మొదలైపోయింది, టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ బాణాసంచా పేల్చడానికి సిద్ధంగా ఉంది!