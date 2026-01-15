Sankranthi 2026 Winner Decided: మెగాస్టార్ టాప్.. చిరుకే షాకిచ్చిన కుర్ర హీరో!
సంక్రాంతి 2026 విన్నర్ లిస్ట్ వచ్చేసింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' టాప్ ప్లేస్ లో ఉండగా, ప్రభాస్ 'ది రాజా సాబ్' ఏ స్థానంలో ఉందో తెలుసుకోండి.
సంక్రాంతి రేసులో నిలిచిన ఐదు సినిమాల ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. ఆడియన్స్ టాక్ మరియు కలెక్షన్ల పరంగా ఏ సినిమా ఏ స్థానంలో ఉందో ఇక్కడ ఉంది:
1. మన శంకర వరప్రసాద్ గారు (మెగాస్టార్ చిరంజీవి)
ఈ సంక్రాంతికి అన్ డిస్ప్యూటెడ్ విన్నర్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి అని చెప్పక తప్పదు. అనిల్ రావిపూడి మార్క్ కామెడీకి, చిరు వింటేజ్ స్టైల్ తోడవడంతో ఈ సినిమా థియేటర్లను షేక్ చేస్తోంది.
హైలైట్స్: వెంకటేష్ స్పెషల్ ఎంట్రీ, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ మరియు హిలేరియస్ కామెడీ.
స్టేటస్: బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్ బస్టర్ వైపు దూసుకుపోతోంది.
2. నారీ నారీ నడుమ మురారి (శర్వానంద్)
చిరంజీవి సినిమాకు గట్టి పోటీ ఇస్తూ రెండో స్థానంలో నిలిచాడు శర్వానంద్. రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ జెంజీ ఆడియెన్స్ను సైతం కడుపుబ్బ నవ్విస్తోంది.
హైలైట్స్: నరేష్ కామెడీ, సోషల్ మీడియా పంచ్లు మరియు ఇద్దరు అమ్మాయిల మధ్య హీరో నలిగిపోయే సీన్లు.
ట్విస్ట్: కలెక్షన్ల పరంగా చిరంజీవి సినిమాను కూడా డామినేట్ చేసేలా ఉండటంతో, ట్రేడ్ వర్గాల్లో ఇది 'సర్ప్రైజ్ హిట్'గా నిలిచింది.
3. అనగనగా ఒక రాజు (నవీన్ పోలిశెట్టి)
నవీన్ పోలిశెట్టి తన మార్క్ కామెడీతో మూడో స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు. విలేజ్ పాలిటిక్స్, పెళ్లి గోల నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రం ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ను బాగానే ఆకట్టుకుంటోంది.
హైలైట్స్: నవీన్ ఎనర్జీ, మీనాక్షి చౌదరి గ్లామర్.
స్టేటస్: పక్కా సంక్రాంతి సినిమాగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
4. భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి (రవితేజ)
మాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన ఈ సినిమా నాలుగో స్థానానికి పరిమితమైంది. కిశోర్ తిరుమల మార్క్ మేకింగ్ ఉన్నప్పటికీ, రొటీన్ కథాంశం కావడంతో దీనికి యావరేజ్ టాక్ వచ్చింది.
హైలైట్స్: సత్య కామెడీ మరియు రవితేజ వింటేజ్ ఫన్.
5. ది రాజా సాబ్ (ప్రభాస్)
అత్యంత భారీ అంచనాల మధ్య వచ్చిన ప్రభాస్ సినిమా 'ది రాజా సాబ్' చివరి స్థానంలో నిలవడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. హారర్ కామెడీ జోనర్లో వచ్చిన ఈ చిత్రానికి మొదట్లో వచ్చిన నెగటివ్ టాక్ కోలుకోలేని దెబ్బ కొట్టింది.
స్టేటస్: టాక్ నెగటివ్గా ఉన్నా, ప్రభాస్ క్రేజ్ వల్ల ₹200 కోట్లు దాటేయడం విశేషం.
ముగింపు: ఈ సంక్రాంతి విజేత ఎవరు?
కలెక్షన్ల పరంగా చిరంజీవి మరియు ప్రభాస్ ముందంజలో ఉన్నా, ఇన్వెస్ట్ చేసిన బడ్జెట్ మరియు వచ్చిన 'పాజిటివ్ టాక్' బట్టి చూస్తే చిరంజీవి (మన శంకర వరప్రసాద్ గారు) మరియు శర్వానంద్ (నారీ నారీ నడుమ మురారి) ఈ సంక్రాంతి రియల్ విన్నర్స్ గా నిలిచారు