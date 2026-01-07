Sankranthi 2026: 'ది రాజా సాబ్' వర్సెస్ 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు'.. విన్నర్ ఎవరు?
సంక్రాంతి బరిలో ప్రభాస్ 'ది రాజా సాబ్' మరియు చిరంజీవి 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్రాల మధ్య పోటీ నెలకొంది. అనిల్ రావిపూడి 'OG' స్ట్రాటజీతో మెగాస్టార్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సేఫ్ గేమ్ ఆడుతున్నారా? పూర్తి వివరాలు.
ఈ ఏడాది సంక్రాంతి పోరు ఆసక్తికరంగా మారింది. జనవరి 9న ప్రభాస్ **'ది రాజా సాబ్'**తో పలకరించనుండగా.. జనవరి 12న మెగాస్టార్ చిరంజీవి **'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు'**తో థియేటర్లలోకి రాబోతున్నారు. ఈ రెండు సినిమాల వ్యూహాలు వేర్వేరుగా ఉండటం విశేషం.
ప్రభాస్ ప్రయోగం.. చిరంజీవి సేఫ్ గేమ్?
రాజా సాబ్ (Horror Comedy): మాస్ యాక్షన్ హీరోగా ఉన్న ప్రభాస్, తన ఇమేజ్ను పక్కన పెట్టి హారర్ కామెడీ జానర్లో రిస్క్ చేస్తున్నాడు. సెకండ్ ట్రైలర్ తర్వాత సినిమాపై హైప్ పెరిగినా, ఈ సినిమాకు సెన్సార్ UA 16+ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది. అంటే ఇది పూర్తిస్థాయి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను ఎంతవరకు మెప్పిస్తుందనేది చిన్న సందేహం.
మన శంకర వరప్రసాద్ గారు (Family Masala): మెగాస్టార్ మాత్రం పక్కా సంక్రాంతి ఫార్ములాను నమ్ముకున్నారు. చిరంజీవి వింటేజ్ మాస్ లుక్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, కామెడీ మిక్స్ చేసి అనిల్ రావిపూడి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. దీనికి UA 13+ సర్టిఫికెట్ రావడంతో, పిల్లలతో కలిసి చూసే క్లీన్ ఎంటర్టైనర్ అని టాక్ వినిపిస్తోంది.
అనిల్ రావిపూడి 'OG' స్ట్రాటజీ!
పవన్ కళ్యాణ్ 'OG' సినిమాలో కథ కంటే పవన్ను సుజీత్ ఎలా చూపించాడో ఫ్యాన్స్ అలాగే కోరుకున్నారు. ఇప్పుడు అనిల్ రావిపూడి కూడా అదే బాటలో నడుస్తున్నారు.
వింటేజ్ చిరు: 'ఘరానా మొగుడు' నాటి చిరంజీవి బాడీ లాంగ్వేజ్, కామెడీ టైమింగ్ను అనిల్ మళ్ళీ తీసుకువస్తున్నారు.
వెంకీ మేజిక్: సినిమాలో విక్టరీ వెంకటేష్ స్పెషల్ క్యామియో అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్. వీరిద్దరి కాంబినేషన్ సీన్లు, సంక్రాంతి సాంగ్ థియేటర్లలో పూనకాలు తెప్పించడం ఖాయం.
సెంటిమెంట్: అనిల్ రావిపూడికి సంక్రాంతి సీజన్ బాగా కలిసివస్తుంది. గతంలో 'సరిలేరు నీకెవ్వరు', 'ఎఫ్ 2' వంటి హిట్లు ఉండటంతో ట్రేడ్ వర్గాల్లో పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉన్నాయి.
సినిమా విశేషాలు:
తారాగణం: చిరంజీవి, నయనతార, వెంకటేష్ (అతిథి పాత్ర).
సంగీతం: భీమ్స్ సిసిరోలియో అందించిన 'మీసాల పిల్ల' సాంగ్ ఇప్పటికే రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది.
ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్: ఈరోజే శిల్పకళా వేదికలో గ్రాండ్గా జరగనుంది.
టికెట్ ధరలు: రేట్ల పెంపు కోసం నిర్మాతలు కోర్టును ఆశ్రయించారు, దీనిపై త్వరలో క్లారిటీ రానుంది.
బాటమ్ లైన్: ప్రభాస్ కొత్తదనాన్ని చూపిస్తుంటే, చిరంజీవి మాత్రం ఫ్యాన్స్ కోరుకునే మాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో 'మెగా హిట్' కొట్టేందుకు రెడీ అయ్యారు.