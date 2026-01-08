Sankranthi 2026: బాక్సాఫీస్ బరిలో 'పంచ రత్నాలు'.. ఎవరి అంచనాలు ఎలా ఉన్నాయి?
2026 సంక్రాంతి రేసులో ప్రభాస్, చిరంజీవి, రవితేజ, నవీన్ పొలిశెట్టి మరియు శర్వానంద్ సినిమాలు పోటీ పడుతున్నాయి. ఏ సినిమాపై ఎలాంటి అంచనాలు ఉన్నాయో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
టాలీవుడ్లో సంక్రాంతి అంటే కేవలం పండగ మాత్రమే కాదు, అది సినిమాల జాతర! బాక్సాఫీస్ వద్ద కోట్లు కొల్లగొట్టేందుకు స్టార్ హీరోలందరూ బారులు తీరుతుంటారు. 2026 సంక్రాంతి రేసు మరింత రసవత్తరంగా మారింది. ఐదు సినిమాలు, ఐదు భిన్నమైన అంచనాలతో బరిలోకి దిగుతున్నాయి. నెటిజన్లు వీటికి పెట్టిన పేర్లు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. అవేంటో చూద్దాం..
1. ప్రభాస్ 'ది రాజా సాబ్' - అసలైన ప్రయోగం!
పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నుంచి వస్తున్న ఈ సినిమా అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. 'బాహుబలి', 'సలార్' వంటి భారీ యాక్షన్ సినిమాల తర్వాత ప్రభాస్ ఇప్పుడు హారర్ కామెడీ జానర్లో 'ది రాజా సాబ్'తో వస్తున్నారు.
నెటిజన్ల మాట: భారీ యాక్షన్ ఇమేజ్ పక్కన పెట్టి ప్రభాస్ చేస్తున్న ఈ 'ప్రయోగం' ఎంతవరకు ఫలిస్తుందో చూడాలి!
2. నవీన్ పొలిశెట్టి 'అనగనగా ఒక రాజు' - అదే దూకుడు!
ఫ్లాప్ అంటే ఎరుగని హీరో నవీన్ పొలిశెట్టి. తక్కువ సినిమాలే చేసినా తనకంటూ సెపరేట్ మార్కెట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు.
నెటిజన్ల మాట: వరుస హిట్లతో దూసుకుపోతున్న నవీన్, ఈ సంక్రాంతికి కూడా అదే 'సక్సెస్ ట్రాక్' కంటిన్యూ చేస్తారని ఫ్యాన్స్ ధీమాగా ఉన్నారు.
3. మెగాస్టార్ 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' - ఫ్యామిలీ సపోర్ట్!
చిరంజీవి నుంచి వస్తున్న ఈ సినిమా టైటిల్ లోనే ఒక పాజిటివ్ వైబ్ ఉంది. పూర్తిస్థాయి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.
నెటిజన్ల మాట: సంక్రాంతికి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ థియేటర్లకు వస్తే మెగాస్టార్కు అడ్డు ఉండదు. అందుకే దీనికి 'ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ సపోర్ట్' అనే క్యాప్షన్ సరిగ్గా సరిపోతుంది.
4. రవితేజ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' - కమ్బ్యాక్ ఆశలు!
మాస్ మహారాజా రవితేజకు ఈ సంక్రాంతి చాలా కీలకం. గత కొన్ని సినిమాలు ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు.
నెటిజన్ల మాట: ఈ సినిమాతో రవితేజ మళ్ళీ తన పాత ఫామ్లోకి రావాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. అందుకే దీనికి 'కమ్బ్యాక్ మూవీ' అని పేరు పెట్టారు.
5. శర్వానంద్ 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' - మరో హిట్టు కోసం!
శర్వానంద్ ఎప్పుడూ తనదైన క్లాస్ సినిమాలతో మెప్పిస్తుంటారు. ఈసారి పండగ వాతావరణానికి తగ్గట్టుగా ఒక మంచి ఎంటర్టైనర్తో వస్తున్నారు.
నెటిజన్ల మాట: శర్వానంద్ కెరీర్కు మళ్ళీ ఊపునిచ్చే 'రీ-ఎంట్రీ హిట్టు' కోసం ఈ సినిమాపై భారీ ఆశలు ఉన్నాయి.
ముగింపు:
ప్రయోగం, దూకుడు, ఫ్యామిలీ సపోర్ట్, కమ్బ్యాక్ ఆశలు.. ఇలా ఐదు సినిమాలు ఐదు రకాల సెంటిమెంట్లతో వస్తున్నాయి. మరి ఈ ఐదుగురిలో సంక్రాంతి విన్నర్గా నిలిచి, బాక్సాఫీస్ మొనగాడు అనిపించుకునేది ఎవరో తెలియాలంటే మరో కొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే!