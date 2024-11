Samantha about her Ex: సమంత అలా అనేసిందేంటి?

Samantha about her Ex: సమంత, నాగచైతన్య గురించి ఏదో ఒక వార్త నిత్యం సోషల్ మీడియాలో హల్‌చల్ చేస్తోంది. వాళ్ల విడాకులకు సంబంధించి ఎవరి కారణాలు వారు చెప్పుకొచ్చారు. విడాకుల గురించి ఎన్నో ప్రచారాలు జరిగినప్పటికీ వారు మాత్రం ఎప్పుడూ ఒకరిపై ఒకరు కామెంట్స్ చేసుకోలేదు. పరస్పర గౌరవానికి భంగం కలకుండా మాట్లాడుతూ వచ్చారు. తాజాగా సమంత చేసిన కామెంట్స్ హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

సిటాడెల్ హనీబన్నీ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా వరుణ్ ధావన్‌తో కలిసి సమంత చిట్‌చాట్‌లో పాల్గొంది. ఇందులో నీ జీవితంలో చేసిన అతి పెద్ద అనవసరమైన ఖర్చు ఏమిటి అని సమంతను వరుణ్ అడిగాడు. సమంత ఆలోచించకుండా వెంటనే తన ఎక్స్‌కు ఇచ్చిన ఖరీదైన బహుమతులు అని ఆన్సర్ చెప్పింది. అయితే ఆ ఎక్స్ ఎవరనే విషయంపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. కొంతమంది ఈ విషయంలో సమంతకి అనుకూలంగా కామెంట్ చేస్తుంటే మరికొంతమంది మాత్రం ఆమెకు వ్యతిరేకంగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. నాగచైతన్య, శోభిత పెళ్లి చేసుకోబోతున్న నేపథ్యంలో సమంత కామెంట్స్ చేయడం పట్ల అక్కినేని అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అయితే బహుమతులు సమంత మాత్రమే ఇవ్వలేదని, చైతన్య కూడా ఎన్నో ఖరీదైన గిఫ్టులు ఇచ్చారని అక్కినేని అభిమానులు అంటున్నారు. ఏదేమైనా ఇన్నాళ్లు వివాహ బంధంపై గౌరవంగా ఉన్న సమంత.. ఇప్పుడు ఈ తరహాలో వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదంటున్నారు. ఆమె విచక్షణతో మాట్లాల్సిన అవసరం ఉందని సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు పోస్టులు పెడుతున్నారు.

నాగచైతన్య బ్రేకప్ నుంచి సమంత ఇంకా బయటకు వచ్చినట్టు కనిపించడం లేదని ఇంకొంతమంది కామెంట్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఆయన మరో పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్దమవుతున్న నేపథ్యంలో తన ఆవేదనను ఇలా వ్యక్తం చేస్తోంది అని తమ కామెంట్స్‌లో పేర్కొంటున్నారు. స్పై, యాక్లన్ థ్రిల్లర్‌గా సిటాడెల్: హన్నీ బన్నీ సిరీస్‌ను రాజ్ అండ్ డీకే తెరకెక్కించారు. ఈ సిరీస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 200 దేశాల్లో ప్రసారమవుతుండగా.. 150 దేశాల్లో టాప్‌ కంటెంట్ ర్యాంకింగ్స్‌లో ఉంది.