Samantha News: ‘అందుకే సినిమాలు తగ్గించాను’ – సమంత ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు!
Samantha Interview 2025: సమంత సినిమాల సంఖ్య తగ్గించిన కారణం వెల్లడించారు. Grazia India కవర్ స్టోరీలో ఫిట్నెస్, హెల్త్, కొత్త సినిమా వివరాలు!
నటి సమంత (Samantha) కెరీర్లో కొత్త మార్పులు చేస్తోంది. అగ్రనటి మాత్రమే కాకుండా నిర్మాతగానూ సరికొత్త కథలను ప్రేక్షకులకు అందిస్తూ ముందుకు సాగుతున్న ఆమె, తాజాగా ప్రముఖ మ్యాగజైన్ ‘గ్రాజియా ఇండియా’ (Grazia India) కవర్ పేజీపై మెరిసింది. ఈ సందర్భంగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన సినిమాల ఎంపిక, ఆరోగ్య ప్రాధాన్యం, సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్పై ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు.
🎥 సినిమాలు తగ్గించిన కారణం
సమంత మాట్లాడుతూ –
“ఎన్ని సినిమాలు చేశామన్నది కాదు, మంచి సినిమాలు చేయడమే ముఖ్యం. గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు నా దృష్టిలో చాలా మార్పు వచ్చింది. ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్, మంచి కంటెంట్పై దృష్టి పెడుతున్నాను. ఇకపై ఒకేసారి ఐదు సినిమాలు చేయను. నా శరీరం చెప్పేదే వినాలని నిర్ణయించుకున్నాను. అందుకే ప్రాజెక్ట్ల సంఖ్య తగ్గించాను. కానీ తక్కువ చేసినా, వాటి నాణ్యత మాత్రం పెరుగుతుంది” అని తెలిపారు.
సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్పై సమంత
సమాజిక మాధ్యమాల్లో ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉండే సమంత, అక్కడ వచ్చే ప్రశంసలతో పాటు విమర్శలను కూడా స్వీకరించగలగాలని చెప్పారు.
“కామెంట్స్లో ప్రశంసలు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఆనందిస్తామో, ట్రోలింగ్–నెగెటివ్ కామెంట్స్ను కూడా హుందాగా తీసుకోవాలి. అవి జీవితాన్ని నియంత్రించకూడదు” అని సమంత స్పష్టం చేశారు.
రాబోయే సినిమా
ప్రస్తుతం సమంత ‘రక్త్ బ్రహ్మాండ్: ది బ్లడీ కింగ్డమ్ (Rakht Brahmand: The Bloody Kingdom)’ సినిమాలో నటిస్తోంది. రాజ్ & డీకే దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ పీరియాడిక్ డ్రామాలో, సమంతతో పాటు ఆదిత్యరాయ్ కపూర్, అలీ ఫజల్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
సారాంశం:
సమంత ఇకపై తక్కువ సినిమాలు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నా, నాణ్యమైన ప్రాజెక్టులతోనే అభిమానులను పలకరించనున్నారు. ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్, మరియు మంచి కంటెంట్కి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు.