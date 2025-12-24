ఫ్యాన్స్ ‘అతి’ ప్రేమపై సమంత, నిధి రియాక్షన్… హీట్ తగ్గించిన స్పందన
స్టార్ హీరోయిన్లు పబ్లిక్లోకి వచ్చినప్పుడు ఫ్యాన్స్ ఎగబడటం, కొద్దిగా దౌర్జన్యం చేయడం ఈ మధ్య సాధారణం అయ్యింది. తాజాగా జరిగిన రెండు వేర్వేరు ఘటనల్లో సమంత, నిధి అగర్వాల్ ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నారు.
స్టార్ హీరోయిన్లు పబ్లిక్లోకి వచ్చినప్పుడు ఫ్యాన్స్ ఎగబడటం, కొద్దిగా దౌర్జన్యం చేయడం ఈ మధ్య సాధారణం అయ్యింది. తాజాగా జరిగిన రెండు వేర్వేరు ఘటనల్లో సమంత, నిధి అగర్వాల్ ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నారు. అయితే, ఇద్దరూ కూడా ఫ్యాన్స్ విషయంలో చాలా మెచ్యూర్డ్గా, కోప్పడకుండా, పాజిటివ్గా స్పందించారు. ఇది ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ముందుగా సమంత విషయాన్ని చూద్దాం. హైదరాబాద్లో ఆమెను ఫ్యాన్స్ చుట్టుముట్టిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. అందరూ ఆమె సేఫ్టీ గురించి ఆందోళన చెందగా, సమంత మాత్రం “ఫ్యాన్స్ కేవలం హలో చెప్పడానికి, ఫోటో తీసుకోవడానికి వస్తారు, హాని చేయరు. Panic అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు” అని కూల్గా స్పష్టత ఇచ్చారు. ఆమెకు హైదరాబాద్, ముంబైలో పూర్తి రక్షణ ఉందని కూడా చెప్పారు.
అదే సమయంలో సమంత 2025 గురించి చెప్పిన విషయాలు సెన్సేషనల్గా ఉన్నాయి. ఆ సంవత్సరం తన జీవితంలో పెద్ద మార్పులు తీసుకొచ్చిందని, ముఖ్యంగా పెళ్లి చేసుకోవడం, నిర్మాతగా మారి తన సొంత సినిమా తీసుకోవడం వంటి అనుభవాలు తనను కొత్త మనిషిగా మార్చినవని ఆసక్తికరంగా వివరించారు.
ఇక నిధి అగర్వాల్ పరిస్థితి కూడా ఇలాగే ఉంది. ఆమె రీసెంట్గా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఫ్యాన్స్ కొంచెం ఎక్కువగా ప్రవర్తించారు. ఈ సమయంలో ఆమె కొంత ఇబ్బంది పడ్డారు, కానీ ఫ్యాన్స్ ఉద్దేశపూర్వకంగా కుదిర్చలేదని భావించి, ఏకంగా కేసు పెట్టకూడదని, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ విధంగా ఘటించిన ఘటనను వదిలేయడం ఆమె సహనానికి నిదర్శనం.
ఇలా సమంత, నిధి ఇద్దరూ అభిమానుల అత్యుత్సాహాన్ని సీరియస్ కాకుండా, పెద్ద మనసుతో వదిలేశారు. సమంత తనకు ఎలాంటి భయం లేదని చెప్పగా, నిధి కూడా ఫిర్యాదు వద్దని చెప్పి ఓపిక చూపించారు. స్టార్ హీరోయిన్లు ఇంత ఓపికగా ఉన్నప్పుడు, ఫ్యాన్స్ కూడా వారి పర్సనల్ స్పేస్ను గౌరవించాలి అని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.