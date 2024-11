Samantha: ఐటం సాంగ్స్ చేయను.. ఒంటరిగా ఉండను.. సమంత బోల్డ్ ఆన్సర్స్

Samantha about her second marriage and item songs: టాలీవుడ్ నుంచి పాన్ ఇండియా లెవల్లో అత్యధిక ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న హీరోయిన్లలో సమంత ఒకరు. నాగ చైతన్యతో విడాకుల తర్వాత మయోసైటీస్ వ్యాధి బారిన పడినట్టు వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత దాదాపు ఏడాది తర్వాత సిటాడెల్ హనీబన్ని వెబ్ సిరీస్‌తో పలకరించబోతోంది. ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా పలు ఇంటర్వ్యూల్లో పాల్గొంటోంది. ఈ సందర్భంగా తన పర్సనల్ లైఫ్ అండ్ సెకండ్ మ్యారేజ్‌కి సంబంధించిన విషయాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసి మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది సమంత.

సమంతను మీరు మరో ఐటెం సాంగ్ చేసే అవకాశముందా? అనే ప్రశ్న అడగగా.. ఇకపై స్పెషల్ సాంగ్స్ చేయను అంటూ సమాధానమిచ్చింది. అలాగే మీరు సింగిల్‌గా ఉండడానికి ఇష్టపడతారా అని అడగగా.. ఉండను అంటూ చెప్పింది. దాంతో సమంత ఎవరితో అయినా రిలేషన్‌లో ఉందా.. లేక త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతుందా అని నెటిజన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

ఏమాయ చేశావే సినిమాతో టాలీవుడ్‌లో అడుగుపెట్టింది సమంత. ఫస్ట్ మూవీతో తెలుగు ప్రేక్షకులను తన అందం, అభినయంతో ఆకట్టుకుంది. ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్ లాంటి అగ్రహీరోల సరసన నటించి తక్కువ కాలంలో టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్‌గా గుర్తింపు దక్కించుకుంది. నటించిన ప్రతి సినిమాలతో తన మార్క్ పెంచుకుంటూ.. కోట్లాది మంది ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్‌ను సంపాదించుకుంది. ఒక్క పోస్ట్ పెడితే చాలు క్షణాల్లో లైక్‌లు, కామెంట్లతో సోషల్ మీడియా షేక్ అవుతుంటుంది. టాలీవుడ్‌కు దూరంగా ఉంటూ వెబ్ సిరీస్‌లపై ఫోకస్ పెట్టింది. ఎక్కువగా హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ కంటెంట్‌తో దూసుకుపోతోంది.

తన తొలి సినిమా ఏమాయ చేశావే మూవీ సమయంలోనే హీరో నాగచైతన్యతో ప్రేమలో పడింది సమంత. కొన్నాళ్లకు ఇరు కుటుంబాలను ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. అయితే వీరి వివాహ బంధం మున్నాళ్ల ముచ్చటగా మారింది. ఇరువురి మధ్య మనస్పర్థలు రావడంతో విడాకులు తీసుకున్నారు. దీంతో ఇండస్ట్రీతో పాటు అభిమానులు షాక్ అయ్యారు. సమంత తన పర్సనల్ లైఫ్‌లో ఓడిపోయినా.. తన ప్రొఫెషనల్ లైఫ్‌లో మాత్రం దూసుకెళ్తోందనే చెప్పాలి. తన నటనతో ప్రేక్షకుల మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకుంది సమంత.

విడాకుల తర్వాత మయోసైటీస్ అనే వ్యాధి బారినపడిన సమంత.. ఆ సమస్య బారి నుండి బయటపడేందుకు విదేశాల్లో ట్రీట్‌మెంట్ తీసుకుంది. అలా దాదాపు ఏడాది పాటు ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఉంది. తన ఆరోగ్యం కుదుటపడిన తర్వాత సినిమాల్లోకి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఫ్యామిలీ మెన్ డైరెక్టర్ రాజ్ అండ్ డీకే డైరెక్ట్ చేసిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ నవంబర్ 7 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్‌కు రానుంది.