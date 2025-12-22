Salaar 2 Update: ప్రభాస్ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సీక్వెల్
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, మాస్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన ‘సలార్’ బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి నేటికి సరిగ్గా రెండేళ్లు పూర్తయ్యాయి. సోషల్ మీడియాలో ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ‘సలార్’ గురించి మళ్ళీ చర్చ చేస్తున్నారు.
అయితే, సలార్-2 (శౌర్యాంగ పర్వం) షూటింగ్ గురించి మేకర్స్ నుండి ఇప్పటివరకు అధికారిక క్లారిటీ లేకపోవడంతో అభిమానులు కొంచెం అసహనంగా ఉన్నారు. ప్రభాస్ వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉండటంతో, ప్రశాంత్ నీల్ కూడా తన తదుపరి ప్రాజెక్టులపై దృష్టి పెట్టడం వలన సీక్వెల్ ఎప్పుడంటే హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఇక తాజాగా ప్రశాంత్ నీల్ అభిమానులకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చే అప్డేట్ ఇచ్చారు. “సలార్-2 నా కెరీర్లోనే అత్యుత్తమ సినిమా అవ్వేలా ప్లాన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పటివరకు రాసిన స్క్రిప్ట్లో ఇదే అత్యుత్తమమైనది. ప్రేక్షకులు ఊహించని స్థాయిలో ఈ సీక్వెల్ ఉంటుంది” అని ఆయన తెలిపారు. ఇది పార్ట్-1 కేవలం శాంపిల్ మాత్రమే, అసలు యాక్షన్, థ్రిల్ పార్ట్-2లోనే ఉంటుందన్న అర్థం.
సలార్-2లో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్, శృతి హాసన్, జగపతి బాబు వంటి భారీ స్టార్ కాస్టింగ్ ఉంటుందని తెలిసింది. నిర్మాతలు సైలెంట్గా ఉన్నప్పటికీ, లోపల పని గట్టిగా జరుగుతుందని సమాచారం. అభిమానులు ఇప్పుడు సలార్-2 కోసం మరింత ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నారు.