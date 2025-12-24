Saiyaara movie: రోజుకు 30 గుడ్లు, 45 రోజుల్లో అద్భుత మార్పు— ‘సయ్యారా’ స్టార్ అహాన్ పాండే అసాధారణ ప్రయాణం!
'సయ్యారా' సినిమా కోసం అహాన్ పాండే కేవలం 45 రోజుల్లోనే సిక్స్ ప్యాక్ బాడీని ఎలా సాధించాడు? రోజుకు 30 గుడ్లు, ఎంఎంఏ (MMA) వర్కౌట్స్ మరియు తన తల్లి, ప్రముఖ ఫిట్నెస్ గురు డీన్ పాండే పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఈ అద్భుతమైన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అరంగేట్రం చేసే నటులను సాధారణంగా వారి నటన నైపుణ్యంతో అంచనా వేస్తారు. కానీ, అహాన్ పాండే తన మొదటి సినిమా 'సయ్యారా' విడుదల కాకముందే తన పట్టుదల మరియు క్రమశిక్షణతో వార్తల్లో నిలుస్తున్నాడు. కేవలం 45 రోజుల్లోనే అహాన్ తన శరీరాకృతిని ఒక సాధారణ యువకుడిలా నుండి సిక్స్-ప్యాక్ బాడీగా మార్చుకున్న తీరు చూసి ఇండస్ట్రీ ఆశ్చర్యపోతోంది.
మానవ సహనానికి హద్దులు లేవని అహాన్ పాండే తన మార్పుతో నిరూపిస్తున్నాడు.
అమ్మ పర్యవేక్షణలో "మజిల్ మిషన్"
చాలా మంది నటులు సెలబ్రిటీ ట్రైనర్లను నియమించుకుంటారు, కానీ అహాన్ కోసం అతని ఇంట్లోనే ఒక రహస్య ఆయుధం ఉంది—ఆమె అతని తల్లి డీనే పాండే. బిపాసా బసు మరియు జాన్ అబ్రహం వంటి తారలకు శిక్షణ ఇచ్చిన అంతర్జాతీయ ఫిట్నెస్ గురువుగా ఆమెకు గుర్తింపు ఉంది. ఆమె పర్యవేక్షణలో, ట్రైనర్ అజహర్ జహీర్ షేక్ మార్గదర్శకత్వంలో అహాన్ తన ఫిట్నెస్ ప్రయాణాన్ని సాగించాడు.
రోజుకు "30 గుడ్లు" తినే డైట్
సినిమాలో రాక్ స్టార్గా కనిపించడానికి అవసరమైన కండరాలను పెంచుకోవడానికి భారీ మొత్తంలో ప్రోటీన్ అవసరం. అందుకే అహాన్ డైట్ చాలా ప్రత్యేకం. షార్ట్కట్లు లేకుండా కండర ద్రవ్యరాశిని పెంచడానికి అహాన్ ప్రతిరోజూ 30 గుడ్లు తీసుకునేవాడని అతని ట్రైనర్ వెల్లడించారు.
అహాన్ డైట్ ప్లాన్:
- అల్పాహారం: గుడ్లు, ఓట్స్ మరియు అవోకాడో మిశ్రమం.
- మధ్యాహ్న భోజనం: గ్రిల్డ్ చికెన్, బ్రౌన్ రైస్ మరియు తగినంత ఆకుకూరలు.
- రాత్రి భోజనం: జీవక్రియ బాగుండటం కోసం సూప్ లేదా సలాడ్లు.
- స్నాక్స్: ప్రోటీన్ షేక్స్ మరియు డ్రై ఫ్రూట్స్.
- హైడ్రేషన్: రోజంతా షూటింగ్లో అలసిపోకుండా ఉండటానికి కనీసం 4 లీటర్ల నీరు మరియు ఎలక్ట్రోలైట్స్.
45 రోజుల్లో సిక్స్-ప్యాక్: వర్కౌట్ రొటీన్
అహాన్ 45 రోజుల్లో దాదాపు 9 కిలోల బరువు తగ్గాడు. ఇందుకోసం అతను కేవలం ట్రెడ్మిల్పై పరుగెత్తలేదు, తన దినచర్యలో విభిన్న క్రీడలను మరియు వ్యాయామాలను జోడించాడు:
- మిశ్రమ శిక్షణ: వెయిట్ ట్రైనింగ్, యోగా, బాక్సింగ్, మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ (MMA) మరియు పైలేట్స్.
- సాకులు లేవు: షూటింగ్ బిజీగా ఉన్నా తెల్లవారుజామున 4 గంటలకే జిమ్కు వెళ్లేవాడు. జిమ్కు వెళ్లడం కుదరకపోతే షూటింగ్ విరామ సమయంలో సెట్ లోనే వ్యాయామాలు చేసేవాడు.
- నిద్ర: కండరాల రికవరీ కోసం రోజుకు 7-9 గంటల నిద్ర అవసరం. కానీ బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల అది కుదరకపోవడంతో, తన వానిటీ వ్యాన్ లేదా కారులో దొరికిన సమయంలో "పవర్ నాప్స్" (చిన్నపాటి నిద్ర) తీసుకునేవాడు.
ఇది ఎందుకు స్ఫూర్తిదాయకం?
"రాక్ స్టార్" లాంటి శరీరాకృతి సాధించడానికి అడ్డదారులు లేవని అహాన్ పాండే నిరూపించాడు. నిపుణులైన కోచ్లు, తల్లి మద్దతు మరియు కఠినమైన ఆహార నియమాలు ఉంటే రెండు నెలల కంటే తక్కువ సమయంలోనే అద్భుతాలు చేయవచ్చని అతను చాటిచెప్పాడు. నిన్ననే (డిసెంబర్ 23, 2025) తన 28వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్న అహాన్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫిట్నెస్ ప్రేమికులకు ఒక గొప్ప స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నాడు.