Sambarala Etigattu: క్లైమాక్స్కే 20 కోట్లా? ఇండియన్ సినిమాలో అరుదైన రికార్డు..!
Sai Durga Tej: టాలీవుడ్లో వైవిధ్యానికి కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచే మెగా హీరో సాయి దుర్గ తేజ్, 'విరూపాక్ష'తో బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు తన కెరీర్లోనే అత్యంత సాహసోపేతమైన ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యారు. భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమ చూపును తనవైపు తిప్పుకునేలా రూపొందుతున్న ఆ భారీ విజువల్ వండర్.. 'సంబరాల ఏటిగట్టు'. నూతన దర్శకుడు రోహిత్ కేపీ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ పాన్-ఇండియా యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గురించి ఇప్పుడు ఫిలిం నగర్లో వినిపిస్తున్న ఒక వార్త అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.
సాధారణంగా ఒక చిన్న లేదా మధ్యతరహా సినిమా మొత్తం బడ్జెట్ 20 కోట్లు ఉంటుంది. కానీ, 'సంబరాల ఏటిగట్టు' చిత్ర యూనిట్ కేవలం క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ కోసమే ఏకంగా 20 కోట్ల రూపాయలను వెచ్చిస్తున్నట్లు సమాచారం.ప్రముఖ స్టంట్ మాస్టర్ కెవిన్ పర్యవేక్షణలో ఏకంగా 35 రోజుల పాటు ఈ క్లైమాక్స్ షెడ్యూల్ జరగనుంది.కేవలం క్లైమాక్స్లోనే 18 భారీ యాక్షన్ బ్లాక్లు ఉండబోతున్నాయట.యుద్ధభూమి నేపథ్యంలో సాగే ఈ పోరాట ఘట్టాలు మహాభారతంలోని కురుక్షేత్ర యుద్ధాన్ని తలపించేలా, అత్యంత ఎమోషనల్ గా మరియు 'రా' (Raw) గా ఉంటాయని మేకర్స్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ సినిమా కోసం సాయి దుర్గ తేజ్ తనను తాను పూర్తిగా మార్చుకున్నారు. బాడీ లాంగ్వేజ్ నుండి ఇంటెన్సిటీ వరకు ఆయన పడుతున్న శ్రమ 'అసుర ఆగమన' గ్లింప్స్లోనే స్పష్టంగా కనిపించింది.రిస్క్ తో కూడుకున్న ఎన్నో యాక్షన్ స్టంట్స్ ను తేజ్ ఎటువంటి డూప్ లేకుండా స్వయంగా చేస్తున్నారట. ఫిజికల్ గా ఇది ఆయన కెరీర్ లోనే అత్యంత కష్టమైన పాత్ర అని చెప్పవచ్చు.
'హనుమాన్' వంటి గ్లోబల్ హిట్ అందించిన ప్రైమ్షో ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. నిర్మాణ విలువల విషయంలో ఎక్కడా తగ్గకుండా కోట్లు కుమ్మరిస్తున్నారు. ఇక 'కాంతార' ఫేమ్ అజనీష్ లోక్నాథ్ అందిస్తున్న సంగీతం ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలం కానుంది. భూమి, సంస్కృతి మరియు పోరాటం చుట్టూ తిరిగే ఈ వినూత్న కథాంశం 2026లో వెండితెరపై మ్యాజిక్ చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది.
ఒక సామాన్య యువకుడి పోరాటం ఎలా ఉండబోతోంది? ఆ 20 కోట్ల క్లైమాక్స్ తెరపై ఎలాంటి విధ్వంసం సృష్టించబోతోంది? అనేది ఇప్పుడు సగటు సినిమా ప్రేమికుడి మదిలో మెదులుతున్న ప్రశ్న. సాయి దుర్గ తేజ్ కెరీర్లో 'సంబరాల ఏటిగట్టు' మరో మైలురాయిగా నిలవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.