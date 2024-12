Pushpa 2 movie: పుష్ప 2 సినిమాకు సాయి ధరమ్ తేజ్ విషెస్

Wishing all the best to the entire team of #Pushpa2TheRule.



Sending my heartfelt and blockbuster wishes to @alluarjun #Bunny , @aryasukku sir, #FahadhFaasil, @ThisIsDSP , @iamRashmika @resulp @SukumarWritings , @MythriOfficial , and the entire team. 🤗 pic.twitter.com/VMUb4GLvuu