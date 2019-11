కేఏ పాల్ ని పీకే కాల్ గా మార్చేసిన వర్మ...

సంచలన దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్న తాజా చిత్రం కమ్మ రాజ్యంలో కడప రెడ్లు.. ఇప్పటికి సినిమాకి సంబదించిన ట్రైలర్ ని రిలీజ్ చేసిన వర్మ... సినిమాకి ఎక్కడలేని పాపులారిటీని సంపాదించుకున్నాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల అనంతరం జరిగిన పరిస్థితుల ఆధారంగా సినిమా తెరకెక్కుతున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇప్పటికే సినిమాలో కే.ఏ పాల్ కి సంబధించిన ఓ పాటను విడుదల చేసిన వర్మ.... తాజాగా ఈ సినిమాలో కే.ఏ పాల్ గా ఎవరు చేస్తున్నారో తన ట్విట్టర్ ద్వారా వెల్లడించారు . "కమ్మ రాజ్యంలో కడప రెడ్లు నుండి పీకే కాల్ చిత్రం ఇది..కే.ఏ పాల్ పోలికతో అతని పోలిక యాదృచ్చికంగా సరిపోయింది అంటూ వర్మ ట్వీట్ చేసాడు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శెరవేగంగా జరుపుకుంటుంది. త్వరలోనే ఈ చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

A pic of P A Kaul from KAMMA RAJYAMLO KADAPA REDDLU ..His resemblance to K A Paul is purely coincidental #KRKR pic.twitter.com/kjazMdlaLt