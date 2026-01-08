RGV Comments On Yash Toxic Teaser: వర్మకే షాకిచ్చిన గీతూ మోహన్ దాస్.. 'టాక్సిక్' టీజర్పై ఆర్జీవీ క్రేజీ కామెంట్స్!
RGV Comments On Yash Toxic Teaser: టాక్సిక్ టీజర్ చూసి షాక్ అయిన వర్మ! యష్ హీరోగా గీతూ మోహన్ దాస్ తెరకెక్కించిన 'టాక్సిక్' టీజర్పై రామ్ గోపాల్ వర్మ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వైల్డ్ షాట్స్ తీసింది ఒక అమ్మాయేనా అంటూ ఆర్జీవీ వేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
RGV Comments On Yash Toxic Teaser: కన్నడ సూపర్ స్టార్ యష్ (Rocking Star Yash) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'టాక్సిక్' (Toxic) టీజర్ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. ప్రభాస్ 'ది రాజా సాబ్' విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్న సమయంలో, టాక్సిక్ టీజర్ వచ్చి ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. అయితే ఈ టీజర్ లోని విజువల్స్ కంటే.. ఆ విజువల్స్ వెనుక ఉన్న డైరెక్టర్ గురించి ఇప్పుడు టాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్ వరకు హాట్ చర్చ నడుస్తోంది.
ఆ షాట్ చూసి వర్మ అవాక్కే! ఈ సినిమాకు గీతూ మోహన్ దాస్ (Geethu Mohandas) దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. హీరోయిన్ రేంజ్ లుక్స్ ఉన్న గీతూ.. ఇంతటి 'వైల్డ్' సినిమాను తెరకెక్కించడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ముఖ్యంగా టీజర్లోని ఒక సీన్ ఇప్పుడు టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా మారింది. హీరో కారులో హీరోయిన్తో రొమాన్స్ చేస్తుండగా, కారు మూమెంట్ వల్ల బాంబ్ ట్రిగ్గర్ అయ్యి విలన్లు పేలిపోయే షాట్ చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.
RGV సంచలన ట్వీట్: వైల్డ్ థింకింగ్కు కేరాఫ్ అడ్రస్ అయిన వివాదాస్పద దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ (RGV) సైతం గీతూ మేకింగ్ చూసి ఫిదా అయ్యారు. ఆయన ట్విట్టర్ వేదికగా స్పందిస్తూ:
"టాక్సిక్ టీజర్ చూశాక నాకు మైండ్ బ్లాక్ అయింది. గీతూ మోహన్ దాస్ ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ చేశారంటే నమ్మలేకపోతున్నాను. ఆమె మహిళలకు అల్టిమేట్ రోల్ మోడల్. ఏ మగ డైరెక్టర్ కూడా ఆమె ఆలోచనలకు సరితూగరు. ఆ ఒక్క షాట్ ఆమె తీసిందంటే ఇప్పటికీ నేను నమ్మలేకపోతున్నాను!" అంటూ కొనియాడారు.
నెట్టింట వైరల్: రామ్ గోపాల్ వర్మ లాంటి దర్శకుడే షాక్ అయ్యారంటే, గీతూ మోహన్ దాస్ ఈ సినిమాతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి విధ్వంసం సృష్టించబోతున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. యష్ మేకోవర్, గీతూ డైరెక్షన్ కలిసి 'టాక్సిక్'ను గ్లోబల్ లెవల్ సినిమాగా మార్చబోతున్నాయని ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు.