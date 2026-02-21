Rashmika Mandanna: లెస్బియన్గా రష్మిక..ఆ హీరోయిన్తో కలిసి రొమాన్స్
Rashmika Mandanna: టాలీవుడ్ నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న ప్రస్తుతం వార్తల్లో నిలుస్తోంది. అయితే ఈసారి ఆమె వార్తల్లో నిలిచింది తన క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తోనో లేదా భారీ యాక్షన్ సినిమాలతోనో కాదు.. ఒక సంచలన పాత్రతో.
హోమీ అదిజానియా దర్శకత్వంలో 2012లో వచ్చిన ‘కాక్టెయిల్’ ఎంతటి ఘనవిజయం సాధించిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పుడు దానికి సీక్వెల్గా వస్తున్న ‘కాక్టెయిల్-2’ లో రష్మిక మందన్న ,కృతి సనన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమాలో వీరిద్దరూ కేవలం స్నేహితులుగా మాత్రమే కాకుండా, ఒకరినొకరు గాఢంగా ప్రేమించుకునే లెస్బియన్ జంటగా కనిపించబోతున్నారని సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. హాలీవుడ్ స్థాయిలో అత్యంత బోల్డ్ కంటెంట్తో, స్వలింగ సంపర్కం నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగనుందని సమాచారం. ఇందులో షాహిద్ కపూర్ కూడా ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు టాక్.
ఈ వార్త బయటకు వచ్చిన క్షణం నుండే నెటిజన్లు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయారు. ముఖ్యంగా రష్మిక తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ట్రోల్స్ మొదలయ్యాయి.భారతీయ సంస్కృతిలో ఇలాంటి బంధాలను ప్రోత్సహించడం వల్ల యువత తప్పుదారి పడుతుందని కొందరు మండిపడుతున్నారు. 'పుష్ప', 'యానిమల్' వంటి చిత్రాలతో గ్లోబల్ స్థాయిలో క్రేజ్ సంపాదించుకున్న రష్మికకు, ఇప్పుడు ఇలాంటి వివాదాస్పద పాత్ర అవసరమా? అని అభిమానులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. కేవలం బాలీవుడ్లో పబ్లిసిటీ కోసమే రష్మిక ఇంతలా దిగజారిందా? అంటూ ఘాటు విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆమె తెలుగు ఫ్యాన్స్, ఈ ప్రయోగాలు ఆమె కెరీర్ను ఇబ్బందుల్లో నెట్టేస్తాయేమోనని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇప్పటికే నిశ్శబ్దంగా పూర్తయిందని, నేరుగా ట్రైలర్ విడుదల చేసి ప్రేక్షకులకు సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలని చిత్ర యూనిట్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. రష్మిక, కృతి సనన్ మధ్య ఉండే కెమిస్ట్రీ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుందని బాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. నటిగా తన పరిధిని విస్తరించుకోవడానికి రష్మిక చేస్తున్న ఈ సాహసం ఆమెకు 'బోల్డ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్' ఇమేజ్ తెస్తుందో లేక కెరీర్కు అడ్డంకిగా మారుతుందో తెలియాలంటే అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిందే. ఏది ఏమైనా, ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో రష్మిక మందన్న పేరు ఒక హాట్ టాపిక్గా మారి, చర్చలకు దారితీస్తోంది.