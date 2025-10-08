  • Menu
Home  > సినిమా

Rashmika Mandanna: 'ఇండస్ట్రీ బ్యాన్' వదంతులపై స్పందించిన రష్మిక

Rashmika Mandanna: ఇండస్ట్రీ బ్యాన్ వదంతులపై స్పందించిన రష్మిక
x

Rashmika Mandanna: 'ఇండస్ట్రీ బ్యాన్' వదంతులపై స్పందించిన రష్మిక

Highlights

భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో అగ్ర కథానాయికలలో ఒకరైన రష్మిక మందన్న, తనపై కన్నడ సినీ పరిశ్రమలో నిషేధం విధించారనే వదంతులపై ఎట్టకేలకు మౌనం వీడింది.

భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో అగ్ర కథానాయికలలో ఒకరైన రష్మిక మందన్న, తనపై కన్నడ సినీ పరిశ్రమలో నిషేధం విధించారనే వదంతులపై ఎట్టకేలకు మౌనం వీడింది. తాను ఏ పరిశ్రమ నుంచీ నిషేధించబడలేదని స్పష్టం చేస్తూ, తన గురించి ప్రజలు అనుకునే విషయాలు వాస్తవానికి చాలా దూరంగా ఉన్నాయని ఆమె పేర్కొంది.

తను నటించిన కొత్త చిత్రం 'తమ్మ' ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఒక కన్నడ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, నటుడు రక్షిత్ శెట్టితో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం బ్రేకప్ అయిన తర్వాత ఆమెను కన్నడ సినీ పరిశ్రమ నిషేధించిందనే విస్తృత వదంతుల గురించి రష్మికను ప్రశ్నించారు.

దీనికి సమాధానమిస్తూ, "లోపల ఏం జరుగుతుందో ప్రపంచానికి తెలియదు. ఎవరూ తమ వ్యక్తిగత జీవితంలో కెమెరా పెట్టలేరు. నిజమైన సత్యం దేవుడికే తెలుసు. మీడియాలో కనిపించే దానికంటే ఆ కథలో చాలా ఎక్కువ ఉంది," అని రష్మిక బదులిచ్చింది.

"ఇప్పటివరకు, నాపై నిషేధం విధించలేదు. కాబట్టి, అవును..." అని ఆమె నొక్కి చెప్పింది. సెలబ్రిటీలు ప్రజల అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా జీవించాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొంటూ, "ఎవరూ ప్రజల అంచనాల ప్రకారం జీవించలేరు," అని రష్మిక స్పష్టం చేసింది.

'కాంతార' దర్శకుడు రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించిన మరియు రక్షిత్ శెట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 2016 చిత్రం 'కిరిక్ పార్టీ' తో రష్మిక సినీరంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆమె 2017లో రక్షిత్‌తో నిశ్చితార్థం చేసుకుంది, కానీ 2018లో పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోయారు. ఆమె చివరి కన్నడ చిత్రం 2021లో విడుదలైన 'పొగరు'. అప్పటి నుండి, అధికారికంగా ఎక్కడా ప్రకటించనప్పటికీ, ఆమె కన్నడ సినీ పరిశ్రమ నుంచి నిషేధించబడిందని ప్రజలు ఊహించడం మొదలుపెట్టారు.

కెరీర్ విషయానికొస్తే, రష్మిక తదుపరి చిత్రం 'తమ్మ' అక్టోబర్ 21న విడుదల కానుంది. మరోవైపు, కొద్ది రోజుల క్రితం ఆమెకు విజయ్ దేవరకొండతో నిశ్చితార్థం జరిగిందనే వార్తలు వచ్చాయి, అయితే ఈ వార్త ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించబడలేదు

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick