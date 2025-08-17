  • Menu
Rao Bahadur Teaser: రాజమౌళి చేతుల మీదుగా లాంచ్‌కు ముహూర్తం ఖరారు!

Highlights

టాలీవుడ్ వెర్సటైల్ యాక్టర్ సత్యదేవ్ కెరీర్‌లో మరో ప్రత్యేకమైన ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘రావు బహదూర్’. ఇటీవల విడుదలైన ఫస్ట్ పోస్టర్‌తోనే ఈ సినిమాపై మంచి హైప్ ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా ‘కరుణాకరుడు’, ‘కేరాఫ్ కంచరపాలెం’ వంటి కంటెంట్‌ ఆధారిత సినిమాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా ఈ చిత్రానికి మెగాఫోన్ పట్టడం వల్ల అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.

తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం, ‘రావు బహదూర్’ టీజర్‌ను ఆగస్టు 18న ఉదయం 11.07 గంటలకు గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతున్నారు.

ఇందులో హైలైట్ ఏమిటంటే, ఈ టీజర్‌ను దర్శకధీరుడు ఎస్‌.ఎస్‌. రాజమౌళి స్వయంగా ఆవిష్కరించబోతున్నారని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ వార్త బయటకొచ్చిన వెంటనే సినిమా చుట్టూ మరింత ఆసక్తి నెలకొంది.

🔹 సత్యదేవ్ ఇప్పటివరకు ఎన్నో వేరైటీ రోల్స్‌లో మెప్పించినా, ఈసారి కొత్త డైమెన్షన్‌లో కనిపించనున్నాడని టాక్ వినిపిస్తోంది.

🔹 ఈ చిత్రాన్ని మేకర్స్ 2026 వేసవికాలంలో విడుదల చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

మరి సత్యదేవ్ – వెంకటేష్ మహా కాంబినేషన్ నుంచి ఏ రేంజ్ మ్యాజిక్ బయటపడుతుందో వేచి చూడాలి.

