Dhurandhar 2025: రన్వీర్ సింగ్ నటనతో ప్రేక్షకులను ఊహించని మాయలోకి నెట్టిన సూపర్ హిట్
కేవలం 21 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹1,000 కోట్ల వసూళ్లను దాటడం ద్వారా 'ధురంధర్' చరిత్ర సృష్టించింది. తద్వారా 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన భారతీయ చిత్రంగా నిలిచింది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద 'ధురంధర్' చిత్రం అప్రతిహతమైన జైత్రయాత్రను కొనసాగిస్తోంది. డిసెంబర్ 5న విడుదలైనప్పటి నుండి థియేటర్లలో తన ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు అధికారికంగా 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన భారతీయ చిత్రంగా అవతరించింది. కేవలం 21 రోజుల్లోనే ఈ బ్లాక్ బస్టర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతిష్టాత్మకమైన ₹1,000 కోట్ల మార్కును దాటి, ఇటీవలి కాలంలో అతిపెద్ద హిట్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.
బాక్సాఫీస్ రికార్డుల వివరాలు:
జియో స్టూడియోస్ నివేదిక ప్రకారం, 'ధురంధర్' చిత్రం ఈ ఏడాది విడుదలైన 'కాంతార చాప్టర్ 1' మరియు 'ఛావా' వంటి భారీ చిత్రాలను అధిగమించింది. 'ఛావా' ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹807.91 కోట్లు, 'కాంతార చాప్టర్ 1' ₹852 కోట్లు వసూలు చేయగా, 'ధురంధర్' రికార్డు సమయంలో ₹1,000 కోట్ల మైలురాయిని చేరుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లు ₹1006.7 కోట్లుగా ఉన్నాయి.
భారీ దేశీయ వసూళ్లు:
భారతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద కూడా 'ధురంధర్' అద్భుతమైన పట్టు సాధించింది. కేవలం మొదటి 21 రోజుల్లోనే దేశీయంగా ₹650 కోట్ల భారీ వసూళ్లను రాబట్టింది.
- మొదటి వారం: ₹218 కోట్లు
- రెండో వారం: ₹261.50 కోట్లు
- 15-20 రోజులు: ₹160.70 కోట్లు
- 21వ రోజు (క్రిస్మస్): ₹28.60 కోట్లు
దేశీయ నికర వసూళ్లు మొత్తం ₹668.8 కోట్లకు చేరుకోవడంతో, ఈ చిత్రం ఇప్పుడు భారత మార్కెట్లో ₹700 కోట్ల మార్కుపై కన్నేసింది. ఈ వసూళ్లతో రణబీర్ కపూర్ నటించిన 'యానిమల్' సినిమాను వెనక్కి నెట్టి, భారతదేశంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మొదటి పది చిత్రాల జాబితాలో 9వ స్థానానికి ఎగబాకింది.
స్టార్ పవర్ మరియు దర్శకత్వ ప్రతిభ:
రణవీర్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రంలో అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్, ఆర్. మాధవన్, సారా అర్జున్ మరియు రాకేశ్ బేడీ వంటి దిగ్గజ నటులు ఉన్నారు. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం యొక్క కథాబలం మరియు నటీనటుల ప్రతిభ బాక్సాఫీస్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి.
సీక్వెల్ అధికారిక ప్రకటన:
సినిమా చివరలో వచ్చే 'పోస్ట్-క్రెడిట్' సీన్ ద్వారా సీక్వెల్ గురించి మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ సీక్వెల్ మార్చి 19, 2026న హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ మరియు మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది. ఇది 'ధురంధర్' ఫ్రాంచైజీకి బలమైన పునాది వేయబోతోంది.
2025 సంవత్సరానికి ఘనమైన ముగింపు:
₹1,000 కోట్ల క్లబ్లో చేరడం ద్వారా 'ధురంధర్' చిత్రం 2025 సంవత్సరానికి ఒక అద్భుతమైన ముగింపును ఇచ్చింది. రికార్డు స్థాయి వసూళ్లతో సినీ అభిమానులను అలరిస్తూ, ఈ బ్లాక్ బస్టర్ భారతీయ చలనచిత్ర చరిత్రలో ఒక చిరస్మరణీయ విజయంగా నిలిచిపోయింది.