Rishab Shetty : దైవాన్ని అగౌరవపరిచిన బాలీవుడ్ హీరోకి రిషబ్ శెట్టి సున్నితమైన సమాధానం

గోవా అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవ వేదికపై బాలీవుడ్ నటుడు రణ్‌వీర్ సింగ్ తన అత్యుత్సాహంతో పెద్ద వివాదంలో చిక్కుకున్నారు.

Rishab Shetty : గోవా అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవ వేదికపై బాలీవుడ్ నటుడు రణ్‌వీర్ సింగ్ తన అత్యుత్సాహంతో పెద్ద వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. కన్నడ చిత్రం కాంతార: చాప్టర్ 1 గురించి ప్రశంసించినప్పటికీ, ఆ సినిమాలో చూపించే దైవ నర్తనాన్ని అగౌరవపరిచే విధంగా అనుకరించడమే కాక, దైవాన్ని దెయ్యం అని తప్పుగా పలికారు. రణ్‌వీర్ సింగ్ చేసిన ఈ చర్యపై రిషబ్ శెట్టి వెంటనే వేదికపై నేరుగా స్పందించకపోయినా, ఆయన హావభావాల ద్వారా, ఆ తర్వాత సైగ ద్వారా ఇచ్చిన సున్నితమైన సమాధానం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

రిషబ్ శెట్టి కాంతార సినిమా గురించి చర్చించడానికి గోవా అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవానికి హాజరయ్యారు. ఈ వేదికపై రణ్‌వీర్ సింగ్ కూడా తన ధరుందర్ సినిమా ప్రచారం కోసం వచ్చారు. రణ్‌వీర్ సింగ్‌కు ప్రతి చిన్న విషయానికి అత్యుత్సాహం చూపించడం అలవాటు. కాంతారను పొగిడే క్రమంలో ఆయన ఈ అతి ప్రదర్శన చేశారు. రిషబ్ శెట్టి నటనను మెచ్చుకుంటూ, దెయ్యం ఒంటిపైకి వచ్చినట్లు నటించడం అద్భుతంగా ఉంది అని రణ్‌వీర్ అనడం పెద్ద పొరపాటుగా మారింది. కాంతారలో చూపించేది దైవం అని, దెయ్యం కాదని విమర్శలు వచ్చాయి.



అంతేకాకుండా, దైవ నర్తనాన్ని తనదైన విచిత్రమైన శైలిలో అనుకరించే ప్రయత్నం చేశారు. దీని ద్వారా రణ్‌వీర్ స్థానిక సంస్కృతిని అగౌరవపరిచారని పలువురు అభిప్రాయపడ్డారు. రణ్‌వీర్ సింగ్ ఇలా అనుకరిస్తున్నప్పుడు రిషబ్ శెట్టి కొంత అసౌకర్యానికి గురై, ముఖం కప్పుకున్నారు. ఆ సమయంలో ఆయన ఏం చెప్పాలో తెలియని స్థితిలో ఉన్నట్లు కనిపించారు. రణ్‌వీర్ సింగ్ వేదిక దిగి వెళ్తూ రిషబ్ శెట్టిని హత్తుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు, మళ్లీ దైవాన్ని అనుకరించే ప్రయత్నం చేశారు.

ఆ సమయంలో రిషబ్ శెట్టి రణ్‌వీర్ ఒక విధంగా చేయకూడదు అని అర్థం వచ్చేలా, వేలితో సైగ చేసి చూపించారు. రణ్‌వీర్ సింగ్ బాలీవుడ్ స్టార్ కాబట్టి, ఆయనకు నేరుగా ముఖం మీద చెప్పడం ఇష్టం లేక, రిషబ్ శెట్టి ఈ సున్నితమైన పద్ధతిని ఉపయోగించారు. అయితే రణ్‌వీర్ సింగ్ మాత్రం ఆ సైగను కూడా అర్థం చేసుకుని, తన పొరపాటును సరిదిద్దుకున్నట్లు కనిపించలేదు.

