Ranabaali: విజయ్-రష్మికల రణబాలి నుంచి ‘ఏందయ్యసామీ’ సాంగ్ వైరల్!
రణబాలి చిత్రం నుంచి విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల ‘ఏందయ్యసామీ’ వివాహ గీతం విడుదలైంది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
టాలీవుడ్ నటుడు విజయ్ దేవరకొండ, నటి రష్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘రణబాలి’ నుంచి విడుదలైన ‘ఏందయ్యసామీ’ పాట దృశ్య భాగం సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా ప్రాచుర్యం పొందుతోంది.
రాహుల్ సంకృత్యాన్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చారిత్రక యాక్షన్ నాటకం 19వ శతాబ్దపు బ్రిటిష్ పాలన కాలం నేపథ్యంలో సాగుతుంది. ఇందులో విజయ్ దేవరకొండ ‘రణబాలి’ అనే శక్తివంతమైన పాత్రలో నటిస్తుండగా, రష్మిక మందన్న ‘జయమ్మ’ పాత్రను పోషిస్తున్నారు.
తాజాగా చిత్ర బృందం వీరిద్దరి వివాహ సన్నివేశానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక గీత దృశ్యాన్ని విడుదల చేసింది. ‘ఏందయ్యసామీ’ అంటూ సాగే ఈ పాటలో ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోందని సినీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. గతంలో ఈ జంట కలిసి నటించిన చిత్రాలకు మంచి ఆదరణ లభించింది.
ఈ చిత్రంలో విదేశీ నటుడు ఆర్నాల్డ్ వోస్లూ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సంగీతాన్ని అజయ్–అతుల్ అందిస్తున్నారు. భారీ వ్యయంతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ నిర్మిస్తోంది.
వివాహ గీతం విడుదలైన తర్వాత సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. విడుదల అనంతరం ఈ చిత్రం మంచి వసూళ్లు సాధించే అవకాశముందని వ్యాపార వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.