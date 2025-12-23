OTT News: రామ్ పొతినేని ‘ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా’ త్వరలో Netflixలో స్ట్రీమ్
రామ్ పోతినేని, ఉపేంద్ర ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'ఆంధ్ర కింగ్ తాలుకా' డిసెంబర్ 25 నుండి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది; తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ మరియు మలయాళ భాషల్లో అందుబాటులోకి రానున్న ఈ చిత్రం యాక్షన్, డ్రామా మరియు అభిమానానికి ప్రతీకగా అలరించనుంది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించిన రామ్ పోతినేని మరియు ఉపేంద్రల భారీ చిత్రం ‘ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా’ (Andhra King Taluka), డిసెంబర్ 25 నుండి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కావడానికి సిద్ధమైంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణంలో, పి. మహేష్ బాబు దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం మరియు తమిళ భాషల్లో విడుదలవుతోంది. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులు తమ ఇంట్లోనే ఉండి ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ను ఆస్వాదించే అవకాశం లభిస్తుంది.
భారీ అంచనాలు మరియు సానుకూల సమీక్షలు వచ్చినప్పటికీ, ఈ సినిమా థియేట్రికల్ వసూళ్లు ఓ మోస్తరుగానే ఉన్నాయి. ₹60 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు ₹30 కోట్లు వసూలు చేసింది. అయితే, దీనిలోని ఆకట్టుకునే కథాంశం మరియు నటీనటుల ప్రతిభ కారణంగా ఇప్పటికీ ఈ సినిమాపై క్రేజ్ తగ్గలేదు, అందుకే నెట్ఫ్లిక్స్లో దీని విడుదల కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఆకట్టుకునే కథాంశం
2000వ సంవత్సరం ప్రారంభ కాలం నాటి నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో సూర్య (ఉపేంద్ర) ఒక సూపర్ స్టార్. వరుసగా తొమ్మిది ఫ్లాపుల తర్వాత అతని కెరీర్ ఒడిదుడుకుల్లో ఉంటుంది. తన 100వ సినిమాతో ఎలాగైనా బ్లాక్బస్టర్ కొట్టాలని పట్టుదలతో ఉన్న అతనికి, సినిమా షూటింగ్ మధ్యలో ఆగిపోవడంతో ఊహించని అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి. ఆ సినిమా పూర్తి కావడానికి ₹3 కోట్లు అవసరమవుతాయి. ఈ క్రమంలోనే రాజమండ్రి సమీపంలోని గొడపల్లిలంక అనే చిన్న గ్రామానికి చెందిన అతని వీరాభిమాని సాగర్ (రామ్ పోతినేని) కథలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
సూర్యపై ఉన్న అచంచలమైన ప్రేమతో సాగర్, తన ప్రేయసి మహాలక్ష్మిని (భాగ్యశ్రీ బోర్సే) ఒప్పించడానికి ఒక కష్టతరమైన పనిని స్వీకరిస్తూనే, రహస్యంగా సూర్య సినిమాకు ఆర్థిక సహాయం చేస్తాడు. ఒక అభిమాని మరియు అతని ఆరాధ్య దైవం మధ్య ఉండే బంధం, భక్తి జీవితాలను ఎలా మారుస్తుంది అనే అంశాలను ఈ సినిమా అద్భుతంగా ఆవిష్కరించింది. ధైర్యం, ప్రేమ మరియు పట్టుదలల సమాహారంగా ఈ ప్రయాణం సాగుతుంది.
రామ్ పోతినేని, ఉపేంద్ర, భాగ్యశ్రీ బోర్సే, రావు రమేష్, రాహుల్ రామకృష్ణ మరియు ఇతర నటీనటుల పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్తో పాటు ఉత్కంఠభరితమైన కథనంతో ‘ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా’ కుటుంబం మొత్తానికి కావాల్సిన వినోదాన్ని, భావోద్వేగాలను మరియు థ్రిల్స్ను అందిస్తుంది.
మీరు ఈ సినిమాను థియేటర్లలో చూడటం మిస్ అయినా లేదా ఆ అనుభూతిని మళ్లీ పొందాలనుకున్నా, ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఈ సినిమాను వీక్షించేందుకు నెట్ఫ్లిక్స్ మీకు సరైన వేదికను అందిస్తోంది.