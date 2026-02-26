Peddi Second Song: 'పెద్ది’ రెండో సాంగ్ రిలీజ్ డేట్ ఖరారు.. మార్చి 2న మాస్ బీట్
Peddi Second Song: రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సినిమాలో రెండో సాంగ్ ‘రయ్ రయ్ రారా’ మార్చి 2న విడుదల. ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్తో మాస్ బీట్కు రెడీ అవుతున్న ఫ్యాన్స్
Peddi Second Song: మెగాపవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘పెద్ది’ (Peddi) పై రోజురోజుకీ అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. టాలెంటెడ్ దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ రూరల్ మాస్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఇప్పటికే సినీ వర్గాల్లో భారీ హైప్ను సృష్టించింది. గ్రామీణ నేపథ్యంలో క్రీడల స్ఫూర్తితో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం రామ్ చరణ్ కెరీర్లో మరో ప్రత్యేకమైన ప్రాజెక్ట్గా నిలుస్తుందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
మొదటి పాట సెన్సేషన్
ఇప్పటికే విడుదలైన మొదటి మెలోడీ సాంగ్ ‘చికిరి చికిరి’ మంచి ఆదరణ పొందింది. మెలోడీ టచ్తో వచ్చిన ఈ పాట సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ మ్యూజిక్ లవర్స్ను ఆకట్టుకుంది. రామ్ చరణ్ లుక్, విజువల్స్, మ్యూజిక్—all కలిసి పాటను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. ఈ సాంగ్ తర్వాత రెండో పాటపై అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది.
‘రయ్ రయ్ రారా’కి గ్రీన్ సిగ్నల్
రెండో సాంగ్ మాస్ బీట్గా ఉండబోతుందన్న సమాచారం ముందే బయటకు వచ్చినప్పటికీ, విడుదల తేదీపై స్పష్టత లేకపోయింది. అయితే తాజాగా మేకర్స్ అధికారిక ప్రకటన చేస్తూ ‘రయ్ రయ్ రారా’ అనే టైటిల్తో సాగే ఈ మాస్ నంబర్ను మార్చి 2న విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటనతో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం మరింత పెరిగింది.
విడుదల చేసిన పోస్టర్లో రామ్ చరణ్ మాస్ అవతార్లో కనిపించగా, సోషల్ మీడియాలో పోస్టర్ వైరల్ అయింది. ‘రయ్ రయ్ రారా’ సాంగ్ థియేటర్లలో, సోషల్ మీడియాలో మాస్ మేనియాను క్రియేట్ చేస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యాజిక్
ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నది ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్. ఇప్పటికే విడుదలైన మొదటి పాటలో తన ప్రత్యేకమైన మెలోడీ టచ్ను చూపించిన రెహమాన్, ఇప్పుడు మాస్ బీట్లో ఎలాంటి మ్యూజికల్ ట్రీట్ ఇస్తారో అన్న ఆసక్తి నెలకొంది. గ్రామీణ నేపథ్యానికి తగ్గట్టుగా ఫోక్ ఎలిమెంట్స్తో మాస్ బీట్ ఉంటుందని సమాచారం.
పాన్ ఇండియా రిలీజ్
వృద్ధి సినిమాస్ నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ను పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల చేయనున్నారు. తెలుగు తో పాటు హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 30న గ్రాండ్ రిలీజ్కి సిద్ధమవుతున్న ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ ఓపెనింగ్స్ సాధిస్తుందని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు
రామ్ చరణ్ గత చిత్రాల విజయంతో పాటు, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా టేకింగ్పై ఉన్న నమ్మకం ‘పెద్ది’పై అంచనాలను మరింత పెంచుతోంది. ముఖ్యంగా రామ్ చరణ్ మాస్ లుక్, యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్, స్పోర్ట్స్ డ్రామా బ్యాక్డ్రాప్—all కలిసి ఈ సినిమాను ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
మొత్తానికి, మార్చి 2న విడుదల కానున్న ‘రయ్ రయ్ రారా’ సాంగ్తో ‘పెద్ది’ ప్రమోషన్స్ మరింత వేగం అందుకోనున్నాయి. ఈ మాస్ బీట్ ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు అలరిస్తుందో చూడాలి.