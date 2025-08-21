  • Menu
Home  > సినిమా

ఒక వాచ్ రూ.2.3 కోట్లు, ఇంకొకటి రూ.71 లక్షలు... రామ్ చరణ్ దగ్గర ఉన్న లగ్జరీ కలెక్షన్ ఎంతంటే!

ఒక వాచ్ రూ.2.3 కోట్లు, ఇంకొకటి రూ.71 లక్షలు... రామ్ చరణ్ దగ్గర ఉన్న లగ్జరీ కలెక్షన్ ఎంతంటే!
x

ఒక వాచ్ రూ.2.3 కోట్లు, ఇంకొకటి రూ.71 లక్షలు... రామ్ చరణ్ దగ్గర ఉన్న లగ్జరీ కలెక్షన్ ఎంతంటే!

Highlights

పాన్ ఇండియా స్టార్ రామ్ చరణ్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. నటనతో పాటు ఆయన స్టైల్ సెన్స్‌కి కూడా ప్రత్యేకమైన ఫాలోయింగ్ ఉంది. ముఖ్యంగా ఆయన దగ్గర ఉన్న లగ్జరీ వాచ్‌ల కలెక్షన్ అయితే ఫ్యాన్స్‌ను మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది.

పాన్ ఇండియా స్టార్ రామ్ చరణ్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. నటనతో పాటు ఆయన స్టైల్ సెన్స్‌కి కూడా ప్రత్యేకమైన ఫాలోయింగ్ ఉంది. ముఖ్యంగా ఆయన దగ్గర ఉన్న లగ్జరీ వాచ్‌ల కలెక్షన్ అయితే ఫ్యాన్స్‌ను మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి తనయుడైనా, రామ్ చరణ్ తన కష్టంతో, ప్రతిభతో ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సంపాదించుకున్నాడు. సినిమాల్లో కాకుండా బయట ఈవెంట్స్‌లో కూడా ఆయన స్టైలిష్ లుక్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. అందులో భాగమే ఆయన దగ్గర ఉన్న కోట్ల రూపాయల విలువైన వాచ్‌లు.

రామ్ చరణ్ వాచ్ కలెక్షన్ విలువ – రూ.15 కోట్లు!

రోలెక్స్, ఔడెమార్స్ పిగ్యూ, పటెక్ ఫిలిప్, ఒమెగా వంటి వరల్డ్ క్లాస్ బ్రాండ్ల వాచ్‌లు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని ధరలు వింటేనే షాక్ అవ్వాల్సిందే.

రోలెక్స్ యాచ్-మాస్టర్ 2 – ధర రూ.14 లక్షలు

ఇది ఒక స్పోర్ట్స్ మోడల్ వాచ్. 44ఎంఎం స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ బాడీతో, వైట్ డయల్, బ్లూ బెజెల్‌తో స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది. రెగాటా కౌంట్‌డౌన్ టైమర్‌తో ఉండటం దీని ప్రత్యేకత.

ఔడెమార్స్ పిగ్యూ “లెబ్రాన్ జేమ్స్” – ధర రూ.71 లక్షలు

రాయల్ ఓక్ ఆఫ్‌షోర్ మోడల్ అయిన ఈ వాచ్‌ను బాస్కెట్‌బాల్ లెజెండ్ లెబ్రాన్ జేమ్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 600 పీసులు మాత్రమే ఉన్నాయి.

రోజ్ గోల్డ్ బాడీ

గ్రే డయల్

టైటానియం బెజెల్

లెబ్రాన్ సంతకం

డైమండ్ బటన్

ఇవన్నీ ఈ వాచ్‌ను మరింత విలువైనదిగా మార్చాయి.

ఇదే రామ్ చరణ్ స్టైల్. ఫిల్మ్ కెరీర్‌లో సక్సెస్ సాధించినట్టే, లైఫ్ స్టైల్‌లో కూడా క్లాస్, టేస్ట్, రిచ్‌నెస్‌తో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick