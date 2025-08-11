Coolie : సింగపూర్ పోలీసులనూ వదలని రజనీ ‘కూలి’ క్రేజ్.. రీల్స్తో రచ్చ చేస్తున్న మాస్ సాంగ్!
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన కూలీ సినిమా విడుదల కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సినిమా విడుదల కావడానికి ఇంకా నాలుగు రోజులే మిగిలి ఉండగా, సినిమా హవా దేశవ్యాప్తంగానే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా బాగా పెరిగింది. రజనీకాంత్కు విదేశాల్లో ఎంత క్రేజ్ ఉందో చెప్పడానికి ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఏకంగా సింగపూర్ పోలీసులు కూలీ సినిమాలోని ఒక పాటను ఉపయోగించి ఒక రీల్ చేసి తమ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
సింగపూర్ పోలీస్ ఫోర్స్ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ పోలీస్ బలగాలలో ఒకటి. అలాంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన సంస్థకు చెందిన పోలీసులు కూలీ సినిమాలోని ఒక మాస్ సాంగ్ను బ్యాక్గ్రౌండ్గా ఉపయోగించి స్లో మోషన్లో తమ వివిధ విభాగాలను చూపిస్తూ ఒక వీడియోను రూపొందించారు. ఈ వీడియోను వారు తమ అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పంచుకున్నారు. ఇది కేవలం ఒక రీల్ మాత్రమే కాదు, రజనీకాంత్ సినిమా క్రేజ్ దేశాల సరిహద్దులను కూడా ఎలా దాటిపోయిందో చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణ. సింగపూర్లో భారతీయుల సంఖ్య ఎక్కువ కాబట్టి, అక్కడ రజనీకి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ భారీగా ఉంది. గతంలో కూడా ఆయన సినిమాలు సింగపూర్, మలేషియాల్లో మంచి ప్రదర్శన కనబరిచాయి. జపాన్లో అయితే దశాబ్దాలుగా రజనీకాంత్ సినిమాలు బ్లాక్బస్టర్లుగా నిలుస్తున్నాయి.
లోకేశ్ కనకరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన కూలీ సినిమా ఆగస్టు 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాలో రజనీకాంత్తో పాటుగా పలువురు ప్రముఖ నటీనటులు నటించారు. విలన్ పాత్రలో అక్కినేని నాగార్జున, అలాగే ఆమిర్ ఖాన్, ఉపేంద్ర, శృతి హాసన్, సౌబిన్ షాహిర్, పూజా హెగ్డే వంటి వారు ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాకు అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందించారు. ఈ స్టార్ కాస్ట్, రజనీ-లోకేశ్ కాంబినేషన్తో సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.