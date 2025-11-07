Kamal Rajini : రజనీ-కమల్ సినిమా ప్రకటన వచ్చేసింది.. కానీ, అందులో ఊహించని ట్విస్ట్!
తమిళ సినీ పరిశ్రమలో దశాబ్దాలుగా తిరుగులేని సూపర్స్టార్స్గా వెలుగొందుతున్న రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ కలిసి ఒక సినిమాలో నటించబోతున్నారనే వార్త చాలా కాలంగా సినీ అభిమానులను ఊరిస్తోంది.
తమిళ చిత్ర పరిశ్రమకు దక్కిన ఆణిముత్యాలు రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ కలిసి నటిస్తే చూడాలని అభిమానులు ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్నారు. నవంబర్ 5న ఈ సినిమా గురించి అధికారిక ప్రకటన వచ్చింది. తొలుత ఈ చిత్రానికి విక్రమ్, ఖైదీ వంటి బ్లాక్బస్టర్లను అందించిన లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తారని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, ఆ వార్తలు అవాస్తవమని తేలింది. ఈ సినిమాకు సీనియర్ దర్శకుడు సుందర్ సి దర్శకత్వం వహిస్తారు. సుందర్ సి గతంలో రజనీకాంత్ సూపర్హిట్ సినిమా అరుణాచలం (28 ఏళ్ల క్రితం), కమల్ హాసన్ ఎమోషనల్ హిట్ అన్బే శివమ్ చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించారు. ప్రస్తుతం ఆయన మూకుత్తి అమ్మన్ 2 చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రానికి స్వయంగా కమల్ హాసన్ నిర్మాతగా వ్యవహరించనున్నారు. ఆయన స్థాపించిన రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ పతాకంపై దీనిని నిర్మిస్తున్నారు. కమల్, తన మిత్రుడు మహేంద్రన్తో కలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్ను నిర్మిస్తున్నారు. ఇది రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థకు 44వ సంవత్సరం. అయితే, ఈ అధికారిక ప్రకటనలో ఇచ్చిన వివరాలు అభిమానులలో ఒక పెద్ద సందేహాన్ని రేకెత్తించాయి.
రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ విడుదల చేసిన ప్రకటనలో ఇది రజనీకాంత్ 173వ సినిమా అని స్పష్టంగా పేర్కొంది. కానీ, అందులో కమల్ హాసన్ సినిమా సంఖ్యను పేర్కొనలేదు. ఇదే విషయం అభిమానులలో అనుమానాలకు దారి తీసింది. దీనితో ఈ సినిమాలో కమల్ హాసన్ కేవలం నిర్మాతగా మాత్రమే ఉంటారు తప్ప, నటించకపోవచ్చు అనే చర్చ మొదలైంది. ఒకవేళ కమల్ నటిస్తే, అది ఆయన కెరీర్లో ఒక మైలురాయి సినిమా అవుతుంది. ఈ విషయంపై రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ నుంచి మరింత స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.