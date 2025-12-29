Rajasab 2.O Trailer: గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తున్న రాజాసాబ్ 2.O ట్రైలర్ ..!
సంక్రాంతికి కేవలం ఐదు రోజుల ముందు, రాజాసాబ్ 2.O సినిమా ఫ్యాన్స్ కోసం పండగ వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తోంది. జనవరి 9న రిలీజ్ కానుందనే ఊహతో అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ హార్రర్-ఫాంటసీ చిత్రంలో ప్రభాస్ హీరోగా, మాళవికా మోహనన్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. అలాగే నిధి అగర్వాల్, రిద్దీ కుమార్ ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపిస్తారు. సంజయ్ దత్ విలన్గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో మేకర్స్ తాజాగా సెకండ్ ట్రైలర్ ను విడుదల చేశారు. ట్రైలర్ విజువల్గా ఫ్యాన్స్ను మైండ్ బ్లాక్ చేస్తోంది, హర్రర్-ఫాంటసీ ఎక్స్పీరియెన్స్ను రెండు గుణాలుగా పెంచేస్తుంది.
