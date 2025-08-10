Baahubali: మళ్లీ రాబోతున్న బాహుబలి.. ఆగష్టు 14న టీజర్ రిలీజ్
Baahubali: ప్రభాస్, రానా దగ్గుబాటి నటించిన 'బాహుబలి' సినిమా విడుదలై 10 ఏళ్లు గడిచిపోయింది. భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు కూడా ప్రేక్షకులకు బాగా ఇష్టమైన చిత్రంగా నిలిచిపోయింది. 'బాహుబలి: ది బిగినింగ్' సాధించిన అద్భుతమైన విజయం తర్వాత, 'బాహుబలి: ది కన్క్లూజన్' విడుదలైంది, అది కూడా బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఈ రెండు చిత్రాలను కలిపి బాహుబలి: ది ఎపిక్ అనే పేరుతో విడుదల చేస్తున్నారు. దీని టీజర్ విడుదల తేదీ ఇప్పుడు ఖరారైంది.
దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించిన బాహుబలి 1, బాహుబలి 2 చిత్రాల 10వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఈ రెండు సినిమాలను కలిపి కొత్త రూపంలో విడుదల చేయాలని నిర్ణయించారు. దీనికి 'బాహుబలి: ది ఎపిక్' అని పేరు పెట్టారు. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 31న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ రెండు సినిమాలను కలిపి మొత్తం 3 గంటల 45 నిమిషాల నిడివితో బాహుబలి: ది ఎపిక్ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. పాత సినిమాల్లోని కొన్ని సన్నివేశాలను తొలగించి, పాటలను కుదించి, కొన్ని కొత్త సన్నివేశాలను జోడించి ప్రేక్షకులకు ఒక సరికొత్త అనుభవాన్ని అందించాలని చిత్ర బృందం భావిస్తోంది. ఈ కొత్త వెర్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూపించడానికి టీజర్ను విడుదల చేయనున్నారు.
ఆగస్టు 14న రెండు భారీ చిత్రాలు కూలీ, వార్ 2 విడుదల కానున్నాయి. ఈ చిత్రాలతో పాటు, థియేటర్లలో బాహుబలి: ది ఎపిక్ టీజర్ కూడా ప్రదర్శించబడుతుంది. ఈ కొత్త వెర్షన్ ప్రేక్షకులకు ఎలాంటి అనుభూతిని ఇస్తుందో చూడాలని అభిమానులు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మొదటి రెండు భాగాల మాదిరిగానే ఈ కొత్త వెర్షన్ కూడా భారీ కలెక్షన్లు సాధిస్తుందా అని అందరూ ఆసక్తిగా ఉన్నారు. బాహుబలి సినిమాలో ప్రభాస్, అనుష్కా శెట్టి, రానా దగ్గుబాటి, రమ్య కృష్ణన్, తమన్నా భాటియా, సత్యరాజ్, నాజర్ వంటి ప్రముఖ నటులు నటించారు. ఎం.ఎం. కీరవాణి ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమా అద్భుత విజయం సాధించిన తర్వాత రాజమౌళికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పెరిగింది. ప్రస్తుతం ఆయన మహేష్ బాబుతో ఒక కొత్త సినిమా చేస్తున్నారు.