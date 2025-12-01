Varanasi : టైటిల్ వివాదం...మారిపోయిన రాజమౌళి-మహేశ్ బాబు సినిమా పేరు
దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక పాన్ ఇండియా సినిమా టైటిల్ను ఇటీవల ఘనంగా ప్రకటించారు.
Varanasi : దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక పాన్ ఇండియా సినిమా టైటిల్ను ఇటీవల ఘనంగా ప్రకటించారు. ఈ సినిమాకు వారణాసి అనే పేరు పెట్టారు, ఇది అన్ని భాషల్లోనూ ఇదే పేరుతో విడుదల కానుంది. అయితే టైటిల్ విడుదలైన వెంటనే తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక చిన్న వివాదం తలెత్తింది. కారణం..వారణాసి అనే పేరును రాజమౌళి కంటే ముందే వేరే నిర్మాణ సంస్థ రిజిస్టర్ చేసుకోవడం. దీంతో తెలుగులో మాత్రమే ఈ సినిమా పేరును మార్చక తప్పలేదు.
రాజమౌళి, మహేశ్ బాబు సినిమాకు వారణాసి అనే టైటిల్ను ప్రకటించిన తర్వాత, తెలుగులో దీనికి సమస్య ఎదురైంది. రామ బ్రహ్మ హనుమ క్రియేషన్స్ అనే నిర్మాణ సంస్థ, తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ వద్ద వారణాసి అనే పేరును 2023లోనే రిజిస్టర్ చేసుకుంది. ఈ పేరును వారు జూన్ 24, 2025న కూడా మరో ఏడాది పాటు రెన్యూవల్ చేయించుకున్నారు.
తెలుగులో టైటిల్ మరో సంస్థ పేరిట రిజిస్టర్ అయి ఉండటంతో, రాజమౌళికి తెలుగులో అదే పేరుతో సినిమాను విడుదల చేసే అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఒక పెద్ద ఈవెంట్ చేసి గ్రాండ్గా టైటిల్ను ప్రకటించినందున, సినిమా పేరును పూర్తిగా మార్చడం ఇష్టం లేక రాజమౌళి ఒక తెలివైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాజమౌళి తన సినిమా పేరును పూర్తిగా కాకుండా, చిన్న మార్పుతో రాజమౌళి వారణాసిగా రిజిస్టర్ చేయించారు.
ఈ రాజమౌళి వారణాసి అనే పేరు కేవలం తెలుగులో విడుదలయ్యే సినిమాకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. హిందీ, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ వంటి ఇతర భాషల్లో మాత్రం ఈ సినిమా వారణాసి పేరుతోనే విడుదల కానుంది. సినిమా పోస్టర్లలో వారణాసి అనే టైటిల్ పెద్దగా ఉంచి, దాని ముందు రాజమౌళి అనే పేరును చిన్నగా ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంది. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్లో మాత్రం తెలుగులో రాజమౌళి వారణాసి అనే పేరు ఉంటుంది.
ఈ ప్రతిష్టాత్మక పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టు 2027లో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాలో సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు హీరోగా నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్గా, మలయాళ స్టార్ హీరో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ విలన్గా నటించనున్నారు. మహేశ్ బాబు తండ్రి పాత్రలో ఆర్ మాధవన్ నటించనున్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ సినిమాలో కొందరు హాలీవుడ్ స్టార్ నటులు కూడా నటించే అవకాశం ఉందని సమాచారం.