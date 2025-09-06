SSMB 29 : మహేష్ బాబు-రాజమౌళి సినిమా రిలీజ్ కాకముందే వరుస కష్టాలు.. ఈ గొడవేంటి మావ
SSMB 29 : ప్రస్తుతం మహేశ్ బాబు, రాజమౌళి తమ తదుపరి సినిమా షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ కెన్యాలో జరుగుతోంది. నవంబర్లో ఈ చిత్రం గురించి అప్డేట్ ఇస్తానని రాజమౌళి గతంలో ప్రకటించారు. అయితే, అంతకంటే ముందే ఈ సినిమాకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సినిమా సెట్ నుంచి కొన్ని ఫొటోలు లీక్ అయ్యాయి. ఈ విషయం రాజమౌళిని ఆందోళనకు గురిచేసింది.
టైటిల్ రివీల్ కాకముందే.. లీక్స్!
రాజమౌళి, మహేశ్ బాబు సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమై చాలా కాలం అయింది. కానీ, టీమ్ నుంచి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఈ సినిమా టైటిల్ కూడా ఇంకా రివీల్ కాలేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, కొందరు సినిమా సెట్ ఫొటోలను లీక్ చేస్తున్నారు. ఈ లీకులు అభిమానులను కూడా నిరాశపరుస్తున్నాయి.
సాధారణంగా రాజమౌళి సినిమా సెట్లలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. షూటింగ్ సమయంలో ఎవరూ మొబైల్ ఫోన్లు తీసుకురావద్దని ఆయన కఠినంగా సూచిస్తారు. అయినప్పటికీ, కొందరు సీక్రెట్గా మొబైల్ను ఉపయోగించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇదే ఇప్పుడు సినిమా టీమ్కు ఇబ్బందిగా మారింది.
అసలు లీక్ అయిన ఫొటోలో ఏముంది?
లీక్ అయిన ఫొటోలలో మహేశ్ బాబు కెన్యా అడవుల్లో ఒక సింహం ముందు గొడ్డలి పట్టుకుని నిలబడి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ ఫొటోలో ఆయన లుక్ కూడా రివీల్ అయింది. కొంతమంది ఈ ఫొటోలను ఏఐ ద్వారా ఎడిట్ చేసి, మహేశ్ బాబు లుక్ ఎలా ఉంటుందో ఊహించి పోస్ట్ చేస్తున్నారు.
ఈ సినిమాకు ఇంకా అధికారిక టైటిల్ ఖరారు కాలేదు. ఎస్ఎస్ఎంబీ 29 అనే వర్కింగ్ టైటిల్తో ఈ చిత్రం ముందుకు వెళ్తోంది. నవంబర్లో దీని గురించి అప్డేట్ రావచ్చు. ఈ సినిమాలో మహేశ్ బాబుతో పాటు ప్రియాంకా చోప్రా కూడా నటిస్తున్నట్లు సమాచారం.