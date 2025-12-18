Avatar 3 Review: అవతార్ 3 పై సుకుమార్ వీడియో రివ్యూ
Avatar 3 Review: విజువల్ వండర్ ‘అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్’ (Avatar 3) పై సుకుమార్ తన రివ్యూను పంచుకున్నారు.
Avatar 3 Review: టాలీవుడ్ లెక్కల మాస్టర్, 'పుష్ప' దర్శకుడు సుకుమార్ ప్రస్తుతం పండోర ప్రపంచం మత్తులో మునిగిపోయారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సినీ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న విజువల్ వండర్ ‘అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్’ (Avatar 3) పై సుకుమార్ తన రివ్యూను పంచుకున్నారు. ఈ సినిమా చూశాక ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
సినిమా కాదు.. అదొక సరికొత్త ప్రపంచం!
డిసెంబర్ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న ఈ సినిమాను, ప్రమోషన్లలో భాగంగా చిత్ర బృందం కొంతమంది సినీ ప్రముఖులకు ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించింది. ఈ ప్రివ్యూ చూసిన సుకుమార్ తన అనుభూతిని ఇలా వివరించారు:
కామెరూన్ ఒక అద్భుతం: "ప్రపంచ సినీ దర్శకుల్లో జేమ్స్ కామెరూన్ ఒక అవతార్ అయితే.. మిగతా వారమంతా కేవలం మానవమాత్రులమే. సినిమా అంటే ఇదీ అనిపించింది."
సమయమే తెలియలేదు: "3 గంటల 17 నిమిషాల నిడివి ఉన్నప్పటికీ, సినిమా చూస్తున్నంత సేపు నాకు క్షణాల్లా గడిచిపోయాయి. పండోర ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోయిన నాకు.. నా పక్కన ఎవరున్నారో కూడా తెలియనంతగా లీనమైపోయాను."
తెలుగు సినిమా స్థాయి ఎమోషన్స్: "హాలీవుడ్ విజువల్స్తో పాటు మన తెలుగు సినిమాల్లో ఉండేటంతటి బలమైన ఎమోషన్స్ ఈ చిత్రంలో ఉన్నాయి. కొన్ని సీన్స్ చూస్తున్నప్పుడు కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి."
బ్లాక్బస్టర్ ఖాయం.. థియేటర్లోనే చూడాలి!
ఈ చిత్రం కచ్చితంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులను తిరగరాస్తుందని సుకుమార్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. విజువల్స్, పాత్రలు తన మైండ్లో నుంచి వెళ్లడం లేదని, ఇంత గొప్ప చిత్రాన్ని అందించినందుకు జేమ్స్ కామెరూన్కు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ అనుభూతిని పొందాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ థియేటర్లోనే చూడాలని ఆయన కోరారు.
'అవతార్ 3' విశేషాలు:
ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 160 భాషల్లో విడుదలవుతున్న ఈ మూడో భాగం, పంచభూతాల్లో ఒకటైన అగ్ని (Fire) కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కింది. ఇప్పటికే విడుదలైన రెండు భాగాలు సృష్టించిన ప్రభంజనం దృష్ట్యా, ఈ 'ఫైర్ అండ్ యాష్' పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.