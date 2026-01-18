Pushpa 3 Rampage: స్టోరీ లైన్ లీక్.. పుష్పరాజ్ వేట మామూలుగా ఉండదు! షూటింగ్ ఎప్పుడంటే?
పుష్ప 3 రాంపేజ్ క్రేజీ అప్డేట్! అల్లు అర్జున్, సుకుమార్ కాంబోలో రాబోతున్న మూడవ భాగం స్టోరీ లైన్ మరియు షూటింగ్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి. పుష్పరాజ్ విశ్వరూపం ఎలా ఉండబోతుందంటే..
అల్లు అర్జున్ గ్లోబల్ స్టార్గా ఎదిగిన 'పుష్ప' సిరీస్ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్. 'పుష్ప 2: ది రూల్' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏకంగా రూ. 1800 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి భారతీయ సినిమా చరిత్రలో సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పింది. ఇక క్లైమాక్స్లో సుకుమార్ ఇచ్చిన 'పుష్ప 3' హింట్ అభిమానులకు పూనకాలు తెప్పించింది.
వైరల్ అవుతున్న 'పుష్ప 3' స్టోరీ లైన్!
తాజా సమాచారం ప్రకారం, 'పుష్ప 3: రాంపేజ్' కథాంశం ఇలా ఉండబోతుందట:
తిరుగులేని సామ్రాజ్యం: పుష్ప 2 క్లైమాక్స్లో జరిగిన పరిణామాల తర్వాత, తనను వెన్నుపోటు పొడిచిన శత్రువుల ఆట కట్టించి.. తన ఎర్రచందనం సామ్రాజ్యాన్ని పుష్పరాజ్ ఎలా గ్లోబల్ రేంజ్కు తీసుకెళ్లాడు అనేది మెయిన్ పాయింట్.
రివెంజ్ డ్రామా: తనను చంపాలనుకున్న వారిని, వెనుక నుండి వెన్నుపోటు పొడిచిన వారిని పుష్పరాజ్ ఏ విధంగా ఏరిపారేశాడు అనే కోణంలో సుకుమార్ పదునైన స్క్రిప్ట్ను సిద్ధం చేస్తున్నారట.
స్క్రిప్ట్ వర్క్: ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని ఒక ప్రత్యేక కార్యాలయంలో ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నట్లు టాక్.
షూటింగ్ ఎప్పుడు ప్రారంభం?
బన్నీ ఫ్యాన్స్కు ఇక్కడ ఒక చిన్న నిరీక్షణ తప్పదు. అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు:
- AA22 (అట్లీ దర్శకత్వంలో): సన్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ సినిమా షూటింగ్లో బన్నీ ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నారు.
- లోకేష్ కనగరాజ్ మూవీ: అట్లీ సినిమా తర్వాత లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో మరో పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ లైన్లో ఉంది.
ఈ రెండు సినిమాలు పూర్తయిన తర్వాతే, అంటే 2027 వేసవిలో పుష్ప 3 షూటింగ్ పట్టాలెక్కే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
పుష్ప 2 జపాన్ రిలీజ్ హంగామా!
మరోవైపు, సంక్రాంతి కానుకగా జపాన్లో విడుదలైన 'పుష్ప 2' అక్కడ కూడా భారీ వసూళ్లు సాధిస్తూ రికార్డుల వేట కొనసాగిస్తోంది. జపాన్ ప్రేక్షకులను సైతం 'తగ్గేదే లే' అనేలా చేస్తోంది ఈ మూవీ.