Pushpa 2 Japan Premiere: జపనీస్ భాషలో డైలాగ్ కొట్టిన బన్నీ.. థియేటర్లు దద్దరిల్లాల్సిందే!
జపాన్ రాజధాని టోక్యోలో 'పుష్ప 2' ప్రీమియర్ ఈవెంట్ అట్టహాసంగా జరిగింది. అల్లు అర్జున్ జపనీస్ భాషలో డైలాగ్ చెప్పి అభిమానులను ఖుషి చేశారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ క్రేజ్ ఇప్పుడు సరిహద్దులు దాటింది. రికార్డు స్థాయి వసూళ్లతో ఇండియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన 'పుష్ప 2: ది రూల్'.. ఇప్పుడు జపాన్ను ఉర్రూతలూగిస్తోంది. ఈరోజు (జనవరి 16, 2026) జపాన్లో గ్రాండ్గా విడుదలైన ఈ సినిమాకు సంబంధించి టోక్యోలో నిర్వహించిన ప్రీమియర్ ఈవెంట్ ఒక రేంజ్లో సక్సెస్ అయ్యింది.
జపనీస్లో పుష్పరాజ్ డైలాగ్:
ఈ ప్రీమియర్ ఈవెంట్లో అల్లు అర్జున్ తనదైన స్టైల్లో ఫ్యాన్స్ను సర్ప్రైజ్ చేశారు. పుష్ప సినిమాలో ఐకానిక్ డైలాగ్ను జపనీస్ భాషలో చెప్పి అక్కడి ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచారు. బన్నీ జపనీస్లో డైలాగ్ చెప్పగానే థియేటర్ మొత్తం ఈలలు, కేకలతో దద్దరిల్లిపోయింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
'పుష్ప కున్రిన్'గా జపాన్ ఎంట్రీ:
జపాన్ మార్కెట్లోకి ఈ సినిమా 'పుష్ప కున్రిన్' (Pushpa Kunrin) అనే టైటిల్తో విడుదలైంది.
భారీ విడుదల: ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థల సహకారంతో సుమారు 250కి పైగా థియేటర్లలో ఈ సినిమా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఒక ఇండియన్ కమర్షియల్ సినిమాకు జపాన్లో ఈ స్థాయిలో థియేటర్లు దక్కడం విశేషం.
వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్: ఇప్పటికే పుష్ప 2 ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ. 1800 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. జపాన్ వసూళ్లతో ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఎయిర్పోర్ట్లో గ్రాండ్ వెల్కమ్:
ప్రమోషన్ల కోసం అల్లు అర్జున్, రష్మిక మందన్న టోక్యో చేరుకోగా.. అక్కడి ఎయిర్పోర్ట్లో జపాన్ అభిమానులు వారికి ఘనస్వాగతం పలికారు. పూల బొకేలు, పుష్ప పోస్టర్లతో తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. 'ఆర్ఆర్ఆర్' తర్వాత జపాన్ ఆడియన్స్ను ఇంతగా ఆకట్టుకుంటున్న సినిమా ఇదే కావడం విశేషం.
నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటి?
పుష్ప 2 ప్రమోషన్ల తర్వాత అల్లు అర్జున్ తన తదుపరి ప్రాజెక్టులపై దృష్టి సారించనున్నారు. కోలీవుడ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ అట్లీ దర్శకత్వంలో రాబోయే సినిమా కోసం ఫ్యాన్స్ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టులో బాలీవుడ్ బ్యూటీ దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్గా నటించబోతుండటం విశేషం.