Priyanka Chopra: “ఈ స్థానం 20 ఏళ్ల త్యాగం…” – కెరీర్ మొదటి రోజుల జ్ఞాపకాల్లో ప్రియాంక
ప్రియాంక చోప్రా తన 20 ఏళ్ల త్యాగం, కెరీర్ ప్రారంభంలో చేసిన కష్టాలు, కుటుంబం కోసం మిస్ చేసిన సందర్భాలు, ప్రస్తుతం రాజమౌళి–మహేశ్ బాబు ‘వారణాసి’లో నటిస్తున్న వివరాలు.
తెలుగు, బాలీవుడ్, హాలీవుడ్—మూడు ఇండస్ట్రీల్లోనూ వరుస ప్రాజెక్ట్లతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులను అలరిస్తున్న నటి ప్రియాంక చోప్రా (Priyanka Chopra) తన కెరీర్లోని కఠిన ప్రయాణం గురించి ఓ ఇంటర్వ్యూలో హృదయపూర్వక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈరోజు ఉన్న స్థాయికి రావాలంటే తాను చేసిన త్యాగాలు ఎంతో పెద్దవని స్పష్టం చేశారు.
“ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు ఏ సినిమా ఎంచుకోవాలో కూడా తెలియదు”
ప్రియాంక మాట్లాడుతూ—
“నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి సినిమాలు చేయాలో తెలియదు. వచ్చిన ప్రతి ఆఫర్ను అంగీకరించేదాన్ని. అవకాశమే వస్తే అదృష్టమని భావించేదాన్ని. ఏ పాత్ర వచ్చినా ఓకే చెప్పేదాన్ని.”
20 ఏళ్ల వయసులో తానెంతో మంది నటీమణులు లాగా ఎంపికలు చూసుకోకుండా, గంటలకొద్దీ పని చేస్తూ, ఖాళీ లేకుండా ప్రాజెక్ట్లను చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నానని పేర్కొన్నారు.
“నా పుట్టినరోజులు మిస్ అయ్యాను… నా నాన్న చివరి రోజుల్లో కూడా దగ్గర ఉండలేకపోయాను”
తన త్యాగాల గురించి ప్రియాంక భావోద్వేగంగా గుర్తుచేసుకున్నారు—
- పుట్టినరోజులను మిస్ అయ్యాను
- పండగలు సెలబ్రేట్ చేయలేదు
- కుటుంబంతో గడిపిన సందర్భాలు చాలా తక్కువ
- నా తండ్రి ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చివరి రోజుల్లో కూడా నేను సరిగ్గా చూసుకోలేకపోయాను
“నేనెంత కష్టపడ్డానో నాకు మాత్రమే తెలుసు. 20 ఏళ్ల త్యాగం తర్వాతే నేను ఈ స్థానం చేరాను” అని చెప్పారు.
ఇప్పుడు మాత్రం తాను తనకు నచ్చిన స్క్రిప్ట్లను మాత్రమే ఎంచుకుంటున్నానని చెప్పి, ఇండస్ట్రీలో తన ప్రయాణం పూర్తిగా మారిపోయిందని తెలిపారు.
‘వారణాసి’పై ఆసక్తికర వివరాలు – దేవా కట్టా వ్యాఖ్య
ప్రియాంక చివరిసారి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదలైన ‘హెడ్స్ ఆఫ్ స్టేట్’ చిత్రంలో కనిపించారు.
ప్రస్తుతం ఆమె రాజమౌళి దర్శకత్వంలో, మహేశ్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కుతున్న పాన్-వరల్డ్ మూవీ **‘వారణాసి’ (Varanasi)**లో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
ఈ సినిమాలో ఆమె మందాకినిగా నటిస్తున్నారు.
ఇటీవల ప్రియాంక తెలిపిన వివరాలు:
- ‘వారణాసి’ కోసం తెలుగు నేర్చుకుంటోంది
- తన పాత్రకి తానే డబ్బింగ్ చెప్పనుంది
దేవా కట్టా కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఆసక్తికర కామెంట్లు చేస్తూ, “‘వారణాసి’లోని అసలు ప్రశ్న అక్కడే ఉంది” అని చెప్పి మూవీపై ఆసక్తిని మరింత పెంచారు.