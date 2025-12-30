Raja Saab: ప్రభాస్ ‘ది రాజా సాబ్’ USA అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రికార్డు స్థాయిలో!
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న 'ది రాజా సాబ్' సినిమాకు సంబంధించి అమెరికా బాక్సాఫీస్ వద్ద నెలకొన్న భారీ క్రేజ్ గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ మరోసారి తన గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ సత్తాను చాటేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. దర్శకుడు మారుతి రూపొందించిన కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ 'ది రాజా సాబ్' తో ప్రభాస్ ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ మరియు ఐవీవై (IVY) ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్లపై టి.జి. విశ్వప్రసాద్, వివేక్ కూచిభొట్ల మరియు ఇషాన్ సక్సేనా ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు.
ఈ సినిమాలో సంజయ్ దత్, బొమన్ ఇరానీ వంటి దిగ్గజాలతో పాటు మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్ మరియు రిద్ది కుమార్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఎస్. థమన్ సంగీతం, కార్తీక్ పళని సినిమాటోగ్రఫీ ఈ చిత్రానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9, 2026న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
భారీ బడ్జెట్.. అంతకు మించిన అంచనాలు
దాదాపు ₹400 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో రూపొందిన 'ది రాజా సాబ్' విడుదలకు ముందే రికార్డు స్థాయి ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర అమెరికా (USA) మార్కెట్లో ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. అక్కడ ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూటర్ 'ప్రత్యంగిర సినిమాస్' ఈ సినిమా హక్కులను సుమారు $9 మిలియన్లకు కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించాలంటే ఈ చిత్రం అక్కడ దాదాపు $18 మిలియన్లు వసూలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
అమెరికాలో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జోరు
ప్రభాస్కు ఉన్న అంతర్జాతీయ ఫాలోయింగ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, నెల రోజుల ముందే USAలో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభించారు. ఇటీవలే విడుదలైన సెకండ్ టీజర్ (ట్రైలర్ 2.0) సినిమాపై ఉన్న హైప్ను రెట్టింపు చేసింది. దీంతో టిక్కెట్ల అమ్మకాలు ఒక్కసారిగా ఊపందుకున్నాయి.
నార్త్ అమెరికాలో గ్రాండ్ ప్రీమియర్ ప్లాన్స్:
జనవరి 8, 2026న USAలో భారీ స్థాయిలో ప్రీమియర్ షోలు పడనున్నాయి.
దాదాపు 350కి పైగా లొకేషన్లలో, 1,000 కంటే ఎక్కువ ప్రీమియర్ షోలతో ఇది భారతీయ సినిమాల్లోనే అతిపెద్ద ఓపెనింగ్స్లో ఒకటిగా నిలవబోతోంది.
ట్రేడ్ అనలిస్ట్ 'వెంకీ బాక్స్ ఆఫీస్' నివేదిక ప్రకారం, ఇప్పటికే 9,000 పైగా టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి.
ఇప్పటి వరకు వసూలైన అడ్వాన్స్ కలెక్షన్స్
తాజా ట్రేడ్ అంచనాల ప్రకారం, 'ది రాజా సాబ్' కేవలం USAలోనే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ద్వారా $300,000 (సుమారు ₹2.7 కోట్లు) వసూలు చేసింది. విడుదల తేదీ దగ్గరపడే కొద్దీ ఈ సంఖ్య భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ప్రభాస్ చరిష్మా, సంక్రాంతి సెలవుల సీజన్, మరియు పక్కాగా ప్లాన్ చేసిన ఓవర్సీస్ రిలీజ్ వెరసి 'ది రాజా సాబ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.