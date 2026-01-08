Massive Response: థియేటర్లలో పూనకాలే! రాజా సాబ్ మాస్ ఎంటర్టైనర్ అని తేల్చేసిన తొలి రివ్యూ!
ప్రభాస్ నటించిన 'రాజా సాబ్' ఒక హారర్-కామెడీ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్. మొదటి రివ్యూలో 3.5 రేటింగ్ లభించగా, యాక్షన్ మరియు కామెడీకి ప్రశంసలు దక్కాయి. ఫ్యాన్స్కు ఇది సంక్రాంతి విందు!
యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ తన రాబోయే చిత్రం 'ది రాజా సాబ్' (The Raja Saab) ద్వారా ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని పంచనున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు మారుతి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ హారర్-కామెడీ మరియు ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ చిత్రంలో మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, మరియు రిద్ధి కుమార్ కథానాయికలుగా నటిస్తూ సినిమాకు మరింత గ్లామర్, ఆకర్షణను జోడించారు.
ట్రైలర్ మరియు పాటల సందడి
పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ మరియు ఈవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్లపై టి.జి. విశ్వప్రసాద్, ఇషాన్ సక్సేనా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించగా, థమన్ ఎస్. సంగీతం అందించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్లు, పాటలు అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలను పెంచాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల వచ్చిన ట్రైలర్ సినిమాపై హైప్ను నెక్స్ట్ లెవల్కు తీసుకెళ్లింది.
తొలి సమీక్ష: పర్ఫెక్ట్ మాస్ ఎంటర్టైనర్
'రాజా సాబ్' ముఖ్యంగా బి మరియు సి సెంటర్ ప్రేక్షకుల కోసం రూపొందించిన పర్ఫెక్ట్ మాస్ ఎంటర్టైనర్. ప్రభాస్ మరియు సంజయ్ దత్ కలయిక వెండితెరపై మ్యాజిక్ సృష్టించబోతోంది. ముఖ్యంగా చివరి 30 నిమిషాలు అద్భుతంగా ఉంటాయని, ప్రభాస్ అభిమానులు ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన చిత్రమని సమాచారం. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న (2026) అంతర్జాతీయంగా విడుదల కానున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఇప్పటికే తొలి సమీక్షలు రావడం మొదలైంది.
ప్రముఖ విదేశీ సెన్సార్ బోర్డు సభ్యుడు మరియు విమర్శకుడు ఉమైర్ సంధు సోషల్ మీడియాలో తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు. ఆయన ఈ చిత్రానికి 3.5/5 రేటింగ్ ఇచ్చారు. ప్రభాస్ నటన, నిధి అగర్వాల్ గ్లామర్ మరియు సినిమాలోని వినోదం అభిమానులకు పండగలా ఉంటాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
నటీనటులు మరియు పాత్రలు
ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ దత్ ప్రతినాయకుడిగా కనిపిస్తారు. వీరితో పాటు బోమన్ ఇరానీ, విటివి గణేష్, జరీనా వహాబ్ వంటి ప్రముఖ నటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
హారర్, కామెడీ, ఫాంటసీ మరియు యాక్షన్ కలబోతగా రూపొందిన 'రాజా సాబ్' ఈ సంక్రాంతికి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవుతుందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ప్రభాస్ వీరాభిమానులు జనవరి 9 కోసం మరియు వెండితెరపై ఆ డ్రామా, నవ్వులు, యాక్షన్ను ఆస్వాదించడానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.