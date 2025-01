కన్నప్ప నుంచి ప్రభాస్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

Prabhas poster from Kannappa movie: మంచు విష్ణు డ్రీమ్ ప్రాజెక్టుగా రూపొందుతున్న చిత్రం కన్నప్ప. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్‌తో పాటు పలువురు స్టార్ హీరోలు నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చాలామంది నటీనటుల పాత్రలకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్లను రిలీజ్ చేశారు. కానీ ప్రభాస్ ఫస్ట్ లుక్ మాత్రం రిలీజ్ చేయలేదు. ప్రభాస్ ఫస్ట్ లుక్ ఎప్పుడెప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారా అని ఎదురు చూస్తున్న డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్‌కు చిత్ర యూనిట్ ఓ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.

తాజాగా కన్నప్ప చిత్ర బృందం ఈ విషయంపై అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఫిబ్రవరి 3న రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఫస్ట్ లుక్‌ను రిలీజ్ చేయబోతున్నామని స్పెషల్ పోస్టర్ ద్వారా వెల్లడించింది. ఆ పోస్టర్లో ప్రభాస్ కళ్లు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఆయన త్రిశూలం పట్టుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. నుదిటిపై విభూది, దానిపై ఎర్రటి తిలకం మండుతున్నట్టుగా ఉండడంతో ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ పాత్రపై క్యూరియాసిటీని పెరిగింది.

