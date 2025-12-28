  • Menu
Prabhas marriage: రాజాసాబ్ ఈవెంట్‌లో ప్రభాస్ సందడి: పెళ్లి గురించి అడిగితే డార్లింగ్ రియాక్షన్ ఇదీ!

Prabhas marriage: యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ప్రస్తుతం 'ది రాజాసాబ్' (The Raja Saab) ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉన్నారు.

Prabhas Marriage: యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ప్రస్తుతం 'ది రాజాసాబ్' (The Raja Saab) ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉన్నారు. మారుతి దర్శకత్వంలో హారర్ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన గ్రాండ్ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ప్రభాస్ తన మార్క్ హుందాతనంతో పాటు మంచి కామెడీ టైమింగ్‌తో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు.

పెళ్లి ఎప్పుడు డార్లింగ్?

ఈవెంట్ జరుగుతుండగా ఒక లేడీ ఫ్యాన్ "మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే మాకు ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటి?" అని రాసి ఉన్న ప్లకార్డును ప్రదర్శించారు. దీనిపై యాంకర్ సుమ ప్రభాస్‌ను ప్రశ్నించగా.. ఆయన తనదైన శైలిలో నవ్వుతూ సమాధానమిచ్చారు.

"ఆ క్వాలిటీస్ ఏంటో నాకే తెలియక కదా ఇంకా పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉన్నాను" అని ప్రభాస్ అనడంతో స్టేడియం మొత్తం కేకలు, ఈలలతో హోరెత్తిపోయింది.

హీరోయిన్ల సందడి:

ఈ చిత్రంలో నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ధి కుమార్ ముగ్గురు భామలు నటిస్తున్నారు. ఈ వేడుకలో నిధి అగర్వాల్ పెళ్లి గురించి కూడా ఆసక్తికర చర్చ జరిగింది.

ప్రశ్న: నిధి అగర్వాల్‌ను పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఎంత ఆస్తి ఉండాలి? ఏ వృత్తిలో ఉండాలి?

నిధి సమాధానం: "పెద్దగా ఆస్తులు అక్కర్లేదు, కేవలం ఎదుటివారిని మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించే వృత్తి ఉంటే చాలు" అని సింపుల్‌గా చెప్పి అందరి మనసులు గెలుచుకుంది.

సంక్రాంతి రేసులో 'రాజాసాబ్'

చాలా కాలం తర్వాత ప్రభాస్ ఒక వింటేజ్ లుక్‌తో, హారర్ అండ్ కామెడీ మిక్స్‌డ్ జానర్‌లో వస్తుండటంతో అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఈ సినిమా జనవరి 9న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈవెంట్ ముగింపులో ప్రభాస్ మాట్లాడుతూ.. తన అభిమానులే తన బలం అని, సినిమా ఖచ్చితంగా అందరినీ అలరిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

