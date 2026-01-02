Biggest Sankranti Battle: 2026లో 7 తెలుగు సినిమాలు ఒకే సమయంలో విడుదల – మాస్ vs ఎమోషన్!
సంక్రాంతి 2026: ప్రభాస్ 'ది రాజా సాబ్', చిరంజీవి, రవితేజ సహా ఏడు పెద్ద సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద తలపడనున్నాయి. మీ ఫేవరెట్ సినిమాకు ఓటు వేయండి!
టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు 2026 సంక్రాంతి పండగ ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం కాబోతోంది. ఇటీవలి కాలంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా, ఈసారి ఏకంగా ఏడు పెద్ద సినిమాలు బాక్సాఫీస్ బరిలో పోటీ పడుతుండటంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని థియేటర్ల వద్ద పండగ వాతావరణం నెలకొననుంది.
ఈ రేసులో అందరికంటే ముందుగా జనవరి 9న ప్రభాస్ నటించిన భారీ ఎంటర్టైనర్ 'ది రాజా సాబ్' విడుదల కానుంది. అదే రోజున విజయ్ నటించిన పొలిటికల్ డ్రామా 'జననాయకుడు' కూడా ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. ఇక జనవరి 10న శివకార్తికేయన్ మాస్ యాక్షన్ మూవీ 'పరాశక్తి' సందడి చేయనుంది.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'మన శంకర్ వరాప్రసాద్ గారు' జనవరి 12న భారీ ఎత్తున విడుదల కానుంది. ఇది మెగా అభిమానులకు అసలైన పండగ విందుగా మారనుంది. జనవరి 13న రవితేజ తనదైన ఎనర్జీతో 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' చిత్రంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద దిగబోతున్నారు.
పండగ జోరు పతాక స్థాయికి చేరుకునే జనవరి 14న రెండు సినిమాలు పోటీ పడుతున్నాయి. శర్వానంద్ నటించిన 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' మరియు నవీన్ పోలిశెట్టి నటించిన వైవిధ్యభరిత చిత్రం 'అనగనగా ఒక రాజు' ఒకే రోజు విడుదలవుతుండటంతో ప్రేక్షకులకు బోలెడన్ని ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
స్టార్ హీరోల అండ, విభిన్నమైన కథాంశాలు మరియు పండగ మూడ్ కలగలిసి 2026 సంక్రాంతిని తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన కాలంగా మార్చబోతున్నాయి.
సంక్రాంతి మూవీ పోల్:
ఈ సంక్రాంతి సినిమాల్లో మీరు థియేటర్లలో చూడటానికి అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమా ఏది?
- మన శంకర్ వరాప్రసాద్ గారు
- ది రాజా సాబ్
- అనగనగా ఒక రాజు
- నారీ నారీ నడుమ మురారి
- భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి
- పరాశక్తి
- జననాయకుడు