Ibomma: ఐబొమ్మ వెబ్‌సైట్‌పై పోలీసులు దృష్టి – పైరసీ కార్యకలాపాలపై సంచలన ప్రకటన

Ibomma: ఐబొమ్మ వెబ్‌సైట్‌పై పోలీసులు దృష్టి – పైరసీ కార్యకలాపాలపై సంచలన ప్రకటన
 Ibomma: ఐబొమ్మ వెబ్‌సైట్‌పై పోలీసులు దృష్టి – పైరసీ కార్యకలాపాలపై సంచలన ప్రకటన

సినిమా, ఓటీటీ కంటెంట్ పైరసీ కేసుల్లో హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. ఇటీవల థియేటర్లలో సినిమాలను రికార్డ్ చేసేవారితో పాటు, సర్వర్‌లను హ్యాక్ చేస్తున్న ప్రధాన నిందితులను అరెస్టు చేశారు. దర్యాప్తు క్రమంలో ఐబొమ్మ (ibomma telugu movies) వెబ్‌సైట్‌పై దృష్టి పెట్టగా, దాని నిర్వాహకులు పోలీసులకెదురుగా సవాల్ విసిరారు. సైబర్ క్రైమ్ అధికారులు దీన్ని ఛాలెంజ్‌గా తీసుకొని, ఆ వెబ్‌సైట్ కోసం పనిచేస్తున్న నలుగురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బీహార్, ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో ఐబొమ్మకు ఏజెంట్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

ఓటీటీ కంటెంట్‌ను చోరీ చేస్తూ నిర్వాహకులకు సమస్యగా మారడంతో, ఐబొమ్మపై విచారణ వేగవంతం చేయబడింది. ఈ క్రమంలో ఈ పైరసీ వెబ్‌సైట్ నుండి తెలుగులో ఒక ప్రకటన విడుదల అయి, సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ప్రకటనలో, సినిమాలకు భారీ బడ్జెట్ పెట్టి దాని రికవరీని ప్రేక్షకులపై రుద్దుతున్నారని పేర్కొన్నారు. దీని ప్రభావం ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి ప్రేక్షకులపై పడుతున్నదని తెలిపారు. అలాగే, థియేటర్‌లలో కెమెరాలు ఉపయోగించి సినిమాలను రికార్డ్ చేసి ప్రింట్‌లను విడుదల చేసే వెబ్‌సైట్‌లపై పోలీసులు దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. ఐబొమ్మ వారు తమ కార్యకలాపాలను ఎక్కడ కొనసాగించినా, ప్రధానంగా భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం చేస్తున్నదని పేర్కొన్నారు.

