Akhanda 2 : అఖండ 2 సినిమా చూడనున్న ప్రధాని మోదీ.. ప్రకటించిన దర్శకుడు బోయపాటి
నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా, బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో రూపొందిన తాజా చిత్రం అఖండ 2: తాండవం శుక్రవారం (డిసెంబర్ 12) విడుదలైంది. ఈ సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, కలెక్షన్ల పరంగా బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా దూసుకుపోతోంది.
Akhanda 2 : నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా, బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో రూపొందిన తాజా చిత్రం అఖండ 2: తాండవం శుక్రవారం (డిసెంబర్ 12) విడుదలైంది. ఈ సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, కలెక్షన్ల పరంగా బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా దూసుకుపోతోంది. ముఖ్యంగా హిందూ ధర్మాన్ని, భక్తిని, సనాతన ధర్మాన్ని శక్తివంతంగా చూపించడం ప్రేక్షకులకు, అభిమానులకు బాగా నచ్చింది. ఈ సినిమాను ఇప్పుడు ఏకంగా దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వీక్షించబోతున్నారని దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను ప్రకటించారు.
సక్సెస్ మీట్లో సంచలన విషయం
సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఆదివారం హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన అఖండ 2 సక్సెస్ మీట్లో బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీనుతో పాటు చిత్రబృందం పాల్గొంది. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయాన్ని బయటపెట్టారు. ఢిల్లీలో అఖండ 2 కోసం ఒక ప్రత్యేక షోను ఏర్పాటు చేయబోతున్నామని, ఆ షోకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హాజరవుతారని ఆయన వెల్లడించారు.
ప్రధాని మోదీ షెడ్యూల్ కోసం ఎదురుచూపు
"ప్రధాని మోదీ ఇప్పటికే సినిమా గురించి తెలుసుకున్నారు. దానిని త్వరలో చూడటానికి ఆసక్తిగా ఉన్నారు" అని బోయపాటి శ్రీను తెలిపారు. ప్రధాని షెడ్యూల్ను బట్టి షో తేదీని నిర్ణయిస్తామని, ఆ వివరాలను త్వరలోనే ప్రకటిస్తామని ఆయన చెప్పారు. ఈ విషయం బాలకృష్ణ అభిమానులకు, చిత్రబృందానికి ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చింది.
కలెక్షన్ల సునామీ
విమర్శకుల నుంచి నెగెటివ్ రివ్యూలు వచ్చినా, ఈ సినిమా మూడు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 61 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. బాలకృష్ణ ఈ చిత్రంలో బాల మురళీకృష్ణ పాత్రతో పాటు, అఖండ రుద్ర సికందర్ అఘోర పాత్రలో మాస్ అవతార్ చూపించారు. ముఖ్యంగా అఘోర పాత్రలో బాలయ్య చెప్పే సనాతన ధర్మం గురించిన డైలాగులు, విలన్లపై కోపాన్ని చూపించే సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులతో చప్పట్లు కొట్టించాయి. ఈ చిత్రం ద్వారా నిర్మాతలు భారీ లాభాలు ఆశించే అవకాశం ఉంది.