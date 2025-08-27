Peddi: రామ్ చరణ్ కోసం జానీ మాస్టర్ స్టెప్పులు
గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తన కొత్త సినిమా ‘పెద్ది’ కోసం అద్భుతమైన మేకోవర్తో సిద్ధమవుతున్నారు. బుచ్చి బాబు సన దర్శకత్వంలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పిస్తున్నాయి.
గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తన కొత్త సినిమా ‘పెద్ది’ కోసం అద్భుతమైన మేకోవర్తో సిద్ధమవుతున్నారు. బుచ్చి బాబు సన దర్శకత్వంలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్ గ్లింప్స్, రామ్ చరణ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాలను ఆకాశానికెత్తాయి.
తాజాగా మైసూర్లో ఓ భారీ సాంగ్ను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ మాస్ సాంగ్కు కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్ స్టెప్పులు కంపోజ్ చేస్తున్నారు. అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ పాటలో వెయ్యికి పైగా డ్యాన్సర్లు పాల్గొంటుండగా, రామ్ చరణ్ ఎనర్జిటిక్ డ్యాన్స్ మూవ్స్తో అద్భుతంగా అలరిస్తున్నారని యూనిట్ చెబుతోంది. ఈ పాట సినిమాకి హైలైట్ కానుందని కూడా తెలుస్తోంది.
వినాయక చవితి వాతావరణంలో దేశమంతా పండుగ మూడ్లో మునిగిపోతుండగా, ‘పెద్ది’ టీమ్ మాత్రం షూటింగ్లో బిజీగా ఉంది. ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, కన్నడ స్టార్ శివ రాజ్కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
‘పెద్ది’ మార్చి 27, 2026న పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గ్రాండ్ రిలీజ్ కానుంది.