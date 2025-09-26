OG : పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ అరాచకం.. మొదటి రోజే రూ.100 కోట్ల క్లబ్లోకి.. ఫ్యాన్స్కు పండగే పండగ!
OG : పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సినిమా ఓజీ ఎట్టకేలకు విడుదలైంది. చాలా కాలంగా పవన్కు సరైన బ్రేక్ రాలేదనే చెప్పాలి. ఇటీవల విడుదలైన హరి హర వీర మల్లు కూడా అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది. అయితే, ఇప్పుడు ఓజీ సినిమాతో పవన్ కళ్యాణ్ భారీ స్థాయిలో కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. మొదటి రోజు నుంచే రికార్డు కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతున్న ఈ సినిమా, కేవలం తొలి రోజే రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో చేరిపోయింది. నవరాత్రి పండుగ సందర్భంగా విడుదల కావడంతో, రాబోయే రోజుల్లో ఈ సినిమా కలెక్షన్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
సాహో వంటి హై యాక్షన్ సినిమాను అందించిన దర్శకుడు సుజిత్ ఓజీ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రలో కనిపించారు. ఈ చిత్రం పూర్తిగా మాస్ మసాలా అంశాలతో, పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు కావాల్సిన యాక్షన్, స్టైల్, డైలాగ్స్తో నిండి ఉంది. బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మీ ఈ సినిమాలో విలన్ పాత్రలో నటించి ఆకట్టుకున్నారు. ఆయన విలనిజం సినిమాకు మరింత బలం చేకూర్చింది. పవన్ కళ్యాణ్, ఇమ్రాన్ హష్మీ మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి.
సినిమాకు వచ్చిన భారీ కలెక్షన్లకు ప్రీమియర్ షోలు, మొదటి రోజు అధిక టికెట్ ధరలు కూడా దోహదపడ్డాయి. ఓజీ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. ప్రీమియర్ షోల (సెప్టెంబర్ 24) నుండే ఈ సినిమా రూ.20 కోట్ల భారీ వసూళ్లను రాబట్టింది. మొదటి రోజు (సెప్టెంబర్ 25), ఈ సినిమా ఏకంగా 70 కోట్ల వసూళ్లను సాధించింది. దీంతో, కేవలం ఒక్క రోజులోనే ఈ సినిమా భారత బాక్సాఫీస్ వద్ద మొత్తం రూ.90 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇది కేవలం భారతదేశంలోని కలెక్షన్లు మాత్రమే. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చిన వసూళ్లను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఓజీ సినిమా మొత్తం రూ.150 కోట్ల మార్కును చేరుకునే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ అనలిస్టులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రముఖ టికెటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ బుక్ మై షోలో దాదాపు 70 వేల మంది ఓట్ చేయగా, ఓజీ సినిమాకు 9.2 రేటింగ్ లభించింది. ఇది సినిమాకు లభించిన అద్భుతమైన స్పందనకు నిదర్శనం. ఈ చిత్రం పవన్ కళ్యాణ్కు ఒక పెద్ద కంబ్యాక్ అని చాలా మంది సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ సినిమా విజయంతో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల్లో ఆనందం వెల్లివిరుస్తోంది. ప్రియాంక మోహన్, అర్జున్ దాస్, ప్రకాష్ రాజ్ వంటి ప్రముఖ నటీనటులు కూడా ఈ సినిమాలో భాగమయ్యారు. ఈ వారాంతానికి సినిమా మొత్తం ఎంత వసూలు చేస్తుందనే ఆసక్తి అందరిలోనూ నెలకొంది. ఓజీ పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్లో ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.