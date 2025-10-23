పవన్ కళ్యాణ్ OG ఇప్పుడు ఓటీటీలో! 5 భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభం, 86% ఫ్రెష్ కంటెంట్తో పసందైన వినోదం
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ OG ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్. తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో అందుబాటులో. Rotten Tomatoes 86% Fresh Rating, IMDb 6.8 రేటింగ్.
ఓటీటీలోకి పవన్ కళ్యాణ్ OG – 5 భాషల్లో స్ట్రీమింగ్, 86% ఫ్రెష్ కంటెంట్తో రికార్డ్!
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ (Pawan Kalyan) నటించిన తాజా గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ OG (They Call Him OG) ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టింది. సుజీత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ నేడు (అక్టోబర్ 23) నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) ప్లాట్ఫారమ్లో అధికారికంగా స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైంది.
ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్
థియేటర్లలో సెప్టెంబర్ 25న విడుదలైన OG భారీ విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు, తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. 28 రోజుల్లోనే థియేటర్ల నుంచి ఓటీటీలోకి రావడం మూవీ ప్రియులకు మంచి వార్తగా మారింది.
వింటేజ్ పవన్ కల్యాణ్ మేజిక్!
ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ సరసన ప్రియాంక అరుల్ మోహన్ (Priyanka Arul Mohan) హీరోయిన్గా నటించింది. పవన్ కళ్యాణ్ను వింటేజ్ లుక్లో చూడటం అభిమానులకు పండగలా మారింది. సినిమా రిలీజ్ తర్వాత ‘వింటేజ్ పవన్ ఇజ్ బ్యాక్’ అంటూ సోషల్ మీడియాలో పాజిటివ్ టాక్ వెల్లువెత్తింది.
ఓజీ బడ్జెట్ అండ్ కలెక్షన్స్
రూ.200–250 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన OG బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.339 కోట్ల వసూళ్లు సాధించి సూపర్ హిట్గా నిలిచింది. సినిమాకు యాక్షన్, స్టైలిష్ ప్రెజెంటేషన్, పవన్ కళ్యాణ్ ఎనర్జీ అన్నీ కలిసి ఘన విజయాన్ని అందించాయి.
స్టార్ క్యాస్ట్ అండ్ హైలైట్స్
ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మీ (Emraan Hashmi) విలన్గా నటించాడు. ఇది ఆయనకు మొదటి తెలుగు సినిమా. అలాగే, ప్రకాష్ రాజ్, అర్జున్ దాస్, శ్రియా రెడ్డి, ఉపేంద్ర లిమాయే తదితరులు కీలక పాత్రల్లో మెప్పించారు.
రేటింగ్స్ అండ్ రివ్యూస్
IMDbలో OG సినిమాకు 10లో 6.8 రేటింగ్ లభించింది. రొట్టెన్ టొమాటోస్ (Rotten Tomatoes) సైట్లో 86% ఫ్రెష్ కంటెంట్గా గుర్తింపు పొందింది. థియేటర్లలో విజువల్స్, యాక్షన్ సీన్స్, తమన్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.
నెట్ఫ్లిక్స్లో చూడొచ్చు
థియేటర్లలో చూడలేకపోయినవారు, ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో OGని వీక్షించవచ్చు. అద్భుతమైన విజువల్స్, పవన్ కళ్యాణ్ స్టైల్, సుజీత్ ట్రీట్మెంట్—all together make OG a must-watch OTT experience.