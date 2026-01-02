  • Menu
Film Industry Buzz: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కొత్త అప్‌డేట్ – సోషల్ మీడియా హంగామా
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ఈ వేసవికి విడుదల కానుంది. యాక్షన్, డీఎస్‌పీ సంగీతం మరియు అదిరిపోయే ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌తో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ జోష్‌లో ఉన్నారు.

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటిస్తున్న మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం అధికారికంగా సమ్మర్ రిలీజ్‌కు సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్, అదిరిపోయే సంగీతం మరియు భారీ తారాగణంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్నంటాయి.

భారీ తారాగణం మరియు సాంకేతిక నిపుణులు

ఈ చిత్రంలో రాశీ ఖన్నా, శ్రీలీల కథానాయికలుగా నటిస్తుండగా, దేవి శ్రీ ప్రసాద్ (DSP) సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. విడుదలైన మొదటి పాట “దేఖ్ లేంగే సాలా” సూపర్ హిట్ కావడంతో సినిమాపై హైప్ మరింత పెరిగింది. హరీష్ శంకర్ - పవన్ కళ్యాణ్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన బ్లాక్‌బస్టర్ 'గబ్బర్ సింగ్' తరహాలోనే, ఈ సినిమాలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ మాస్ మేనరిజమ్స్ ఓ రేంజ్‌లో ఉంటాయని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

పవన్ కళ్యాణ్ – మాస్ ఐకాన్

తెలుగు సినీ అభిమానుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ పేరు వింటేనే పూనకాలు వస్తాయి. తనదైన పవర్‌ఫుల్ డైలాగులు, ట్రెండీ మేనరిజమ్స్ మరియు ఎనర్జిటిక్ పర్ఫార్మెన్స్‌తో బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులను సృష్టించడం పవన్‌కు అలవాటు. గతంలో హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'గబ్బర్ సింగ్' సృష్టించిన ప్రభంజనం దృష్ట్యా, వీరిద్దరి కలయికలో వస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ఖచ్చితంగా మరో హిట్ అవుతుందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సృష్టించిన సంచలనం

ఇటీవల విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ గంటల్లోనే వైరల్‌గా మారింది. ఎరుపు రంగు షర్ట్, డెనిమ్ ధరించి, ఒక చేతిలో పిస్టల్, మరో చేతిలో పోర్టబుల్ రేడియో పట్టుకుని పవన్ కళ్యాణ్ నడుచుకుంటూ వస్తున్న తీరు పక్కా మాస్ హీరోగా ఆకట్టుకుంది. ఈ పోస్టర్‌తో సోషల్ మీడియాలో అభిమానుల సందడి తారాస్థాయికి చేరుకుంది.

సంగీతం మరియు మాస్ అప్పీల్

కేవలం విజువల్స్ మాత్రమే కాదు, సంగీతం కూడా ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం. “దేఖ్ లేంగే సాలా” సాంగ్‌లో పవన్, శ్రీలీల కలిసి వేసిన స్టెప్పులు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. డీఎస్‌పీ అందించిన ఎనర్జిటిక్ బీట్స్ మరియు క్యాచీ లిరిక్స్‌తో ఈ పాట ఇప్పటికే ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. థియేటర్లలో ఈ పాటకు ఈలలు, కేకలతో అభిమానుల సందడి ఒక రేంజ్‌లో ఉంటుందని అర్థమవుతోంది.

అభిమానుల అంచనాలు

పవన్ కళ్యాణ్ - హరీష్ శంకర్ - మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ - డీఎస్‌పీ.. ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్‌ను ఒక పక్కా మాస్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా నిలబెడుతోంది. షూటింగ్ పూర్తి కావడంతో, ఈ సమ్మర్ పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్‌లో మరో బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలవబోతోందని స్పష్టమవుతోంది. మాస్ సినిమాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ఈ వేసవిలో ఒక పక్కా వినోదాత్మక చిత్రం సిద్ధంగా ఉంది.

మరోసారి వెండితెరపై పవర్ స్టార్ పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్‌ను చూసేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి!

